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Медицинский туризм на Среднем Урале будут развивать совместно с Азербайджаном

Соглашение о развитии туристической отрасли было подписано на X Российско-азербайджанском межрегиональном форуме Ассоциацией турагентств Азербайджана и Центром развития туризма Свердловской области
Генеральный консул Азербайджанской Республики в Екатеринбурге Ильгар Фазиль оглы Искендеров, директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, директор Уральского регионального центра ТАСС Мария Картуз Иван Новиков/ТАСС
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Генеральный консул Азербайджанской Республики в Екатеринбурге Ильгар Фазиль оглы Искендеров, директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, директор Уральского регионального центра ТАСС Мария Картуз
© Иван Новиков/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Медицинский туризм в Свердловской области будут развивать совместно с коллегами из Азербайджана. Соответствующий пункт включен в дорожную карту по развитию сотрудничества с Азербайджаном на 2020 год, сообщила журналистам директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Между Ассоциацией туризма Азербайджана и Центром развития туризма Свердловской области в 2015 году было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.

"Есть большое количество предложений по оздоровительному и медицинскому туризму. У нас есть клиники, которые оказывают медицинские услуги на высоком уровне. Многие из туроператоров отметили привлекательность продуктов Свердловской области именно по медицинскому туризму", - сказала Туканова, отметив, что пункт развития медицинского туризма между уральским регионом и Азербайджаном включен в дорожную карту на 2020 год.

По ее словам, также планируется внедрить такое направление, как детский туризм. "В дальнейшем при содействии обеих сторон мы в перспективе видим развитие детского туризма. На территории Свердловской области действует программа для развития школьного образовательного туризма "Урал для школы". Это предложение в части профориентации, в части развития индустриального и этнографического туризма оказалось очень интересным туроператорам со стороны Азербайджана", - добавила директор регионального Центра развития туризма.

Как отметил генконсул Азербайджана в Екатеринбурге Ильгар Фазиль оглы Искендеров, в рамках X Российско-азербайджанского межрегионального форума между Ассоциацией туристических агентств Азербайджанской Республики и Центром развития туризма Свердловской области было подписано двустороннее соглашение о развитии туристической отрасли.

"Руководством нашей страны придается большое значение межрегиональному взаимодействию. Придается также значение развитию нефтяного сектора – это и машиностроение, и легкая, тяжелая промышленность. В том числе, мы рассматриваем туризм", - добавил генконсул. 

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