Завершаются Четырнадцатые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ

Москва, 26 ноября. В ознаменование 20-летия Дельфийских игр современности с 22 по 26 ноября 2019 года в Московской области проходят Четырнадцатые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ. Иры собрали творческую молодежь в возрасте от 10 до 25 лет. В мероприятии приняли участие около 500 представителей из 10 стран. В программе Игр состоялись соревнования по шести номинациям (фортепиано, скрипка, народное, академическое и эстрадное пение, открытая номинация), международная конференция, спецпроекты "Мы помним…", "Театр", "Год литературы в странах СНГ". На сцене подмосковного Vegas City Hall 25 ноября состоялись Торжественное мероприятие и гала-концерт.

Со сцены с приветственным словом к собравшимся обратились заместитель председателя правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец, губернатор Московской области А.Ю. Воробьев, директор Международного Дельфийского комитета В.Н. Понявин.

Ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Г.Э. Орджоникидзе огласил приветствие министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова и выступил в составе джаз-бэнда "Старая гвардия" под руководством народного артиста Российской Федерации А.О. Кролла.

Приветствия в адрес Четырнадцатых молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ направили председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ С.Н. Лебедев, генеральный секретарь – руководитель секретариата Совета МПА СНГ Д.А. Кобицкий, президент Всеобщей конфедерации профсоюзов, председатель Федерации Независимых Профсоюзов России М.В. Шмаков, председатель Совета по культурному сотрудничеству государств-участников Содружества Независимых Государств, министр культуры Республики Беларусь Ю.П. Бондарь.

В гала-концерте Четырнадцатых молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ выступили заслуженная артистка Российской Федерации, член Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству, председатель жюри в номинации "Фортепиано" Дельфийских игр Е.В. Мечетина, ректор Государственной Консерватории им. Гавриила Музическу, генеральный секретарь Национальной комиссии Республики Молдова по делам ЮНЕСКО, председатель Национального Дельфийского совета Республики Молдова К.В. Руснак, лауреаты Дельфийских игр разных лет из стран Содружества.

Примененный механизм Дельфийского чемпионата позволяет выявлять победителей столь же эффективно, что и технология традиционных конкурсов, но в чемпионате намного больше зрелищности и азарта, что делает его понятнее и привлекательнее для широкой аудитории, позволяя оставаться при этом профессиональным состязанием.

Юбилейные Пятнадцатые открытые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ состоятся в апреле 2020 года в Омской области.

Об играх

Официальной датой и местом рождения Игр считается 582 г. до н. э., Греция. Вместе с Олимпийскими, Дельфийские (раннее название - Пифийские) игры были запрещены более 1600 лет назад и возродились лишь в начале XX века: с 1927 по 1930 год в Греции проводился Дельфийский фестиваль, ставший полным аналогом античных Пифийских игр. Однако Вторая Мировая война заставила временно прекратить проведение Высшего форума искусств.

Работа по возрождению Дельфийских игр продолжилась в 70-е годы XX столетия в Советском Союзе и проходила в рамках реализации творческих мероприятий молодежных организаций. Накопленный опыт стал одной из предпосылок к созданию в 1999 году Национального Дельфийского совета России (НДС России) и к разработке современного формата Дельфийских игр.

Новая эра Дельфийских игр, ставших всемирным явлением, началась лишь в 2000 году, когда при участии 27 стран в Москве Национальным Дельфийским советом России (НДС России) были проведены Первые всемирные Дельфийские игры современности. В 18 номинациях приняли участие 938 человек, а в состав жюри вошли представители 13 стран.

На сегодняшний день в деятельности Международного Дельфийского комитета (штаб-квартира в Москве) принимают участие представители 115 стран.

В 2014 году был запущен новый формат Игр – Европейские Дельфийские игры. Стартовыми состязаниями данного типа стали Первые открытые молодежные Европейские Дельфийские игры (Волгоград, Российская Федерация), в которых приняли участие представители 26 стран.

К настоящему моменту проведено тринадцать молодежных Дельфийских игр государств-участников Содружества Независимых Государств. Только в финалах данных мероприятий участвовали более 10 тыс. юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет из всех стран Содружества.

На национальном уровне проходят Игры отдельных государств, которые являются отборочными состязаниями, позволяющими сформировать сборные на международные дельфийские соревнования. Так, в Российской Федерации состоялись 18 молодежных Дельфийских игр, в Республике Казахстан – 13, в Республике Молдова – три, в Украине – пять; в форме фестивалей соревнования проходят в Болгарии, Италии, Турции, ЮАР.

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