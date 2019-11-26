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Национальная премия "Яхтсмен России 2019" объявила шорт-лист

Имена победителей будут известны 2 декабря

Москва, 26 ноября. В Москве 2 декабря состоится торжественная церемония вручения Национальной премии "Яхтсмен России 2019", организатором которой является Всероссийская федерация парусного спорта.

Сбор заявок проходил 25 октября – 1 ноября. В двух главных номинациях – "Лучший яхтсмен России" и "Лучшая яхтсменка России" - были выдвинуты 10 номинантов и шесть номинанток.

На сайте ВФПС 5-12 ноября проходило голосование. В Национальной премии не предусмотрено жюри, и проголосовать за выбранного кандидата мог каждый член ВФПС.

Объявление имен победителей состоится 2 декабря. Пока стали известны имена тех, кто вошел в тройки номинантов, набравших максимальное количество голосов.

"Лучший яхтсмен России 2019"

Александр Божко: рулевой команды "Ахмат" Чеченской Республики, которая выиграла в 2019 году Высший дивизион Национальной парусной лиги. Право участвовать в Высшем дивизионе команда заслужила, выиграв в 2019 году зимнюю серию NSL в Сочи. Команда активно участвует во многих российских и международных соревнованиях.

Сергей Комиссаров: один из сильнейших в России яхтсменов в олимпийских классах. Бессменный первый номер сборной России в классе Лазер. В 2019 году вновь с большим отрывом выиграл чемпионат России, завоевал для России лицензию на Олимпийские игры в Токио-2020.

Павел Созыкин/Денис Грибанов: знаковый экипаж в российском парусном спорте – призер чемпионатов мира и Европы. Сезон-2019 также стал для яхтсменов удачным: на крупнейших международных регатах они выходили на медальные гонки, завоевали для России олимпийскую лицензию в классе 470 на Олимпийские игры в Токио-2020. На финише сезона Созыкин и Грибанов в очередной раз подтвердили свое превосходство на российском уровне – спортсмены безоговорочно выиграли звание чемпионов страны.

"Лучшая яхтсменка России 2019"

Анна Басалкина: наставник команды Академии парусного спорта яхт-клуба Санкт-Петербурга на регатах Национальной парусной Лиги. В 2019 году команда Академии завершила сезон Лиги на второй строке общего зачета, одержала победу на чемпионате России в классе Дракон в зачете Classic. Кроме того, Анна Басалкина заняла третье место на Dragon 90th Anniversary Regatta (зачет Classic). Кульминацией сезона стал ее дебют в офшоре. Выступая вместе с Игорем Рытовым, она заняла третье место в одной из самых престижных регат Rolex Meddle See Race в зачете Double Handed.

Мария Кислухина: спортсменка является лидером класса Лазер-радиал молодежной сборной России. В сезоне-2019 она выиграла чемпионат России и первенство России, завоевала бронзовую медаль на первенстве мира (до 21 года), стала пятой на первенстве Европы.

Яна Резникова: в 2019 году планировала плавный переход в новый для нее олимпийский класс RS:X. Но и в этот переходный год спортсменка одержала большое количество новых побед – и в классе RS:X, и в классе Техно. На первенстве мира World Sailing в Гдыне (Польша) было завоевано серебро класса RS:X, затем последовала победа на первенстве мира в RS:X в Санкт-Петербурге. После этого триумфа Резникова вернулась в класс Техно и заняла четвертое место на первенстве Европы в Михморете (Израиль). Победив в первенстве России, спортсменка боролась за медали и на чемпионате страны. В результате она отобралась в основную сборную России, и это в первый год ее перехода во взрослый класс.

Попечительский совет федерации и ключевые партнеры премии ВФПС "Яхтсмен России 2019" отметят специальными номинациями организаторов регат, крупные проекты и заметные парусные события.

Возрастная категория 18+.

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