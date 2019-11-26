Более 40 спикеров примут участие в V Российско-британском бизнес-форуме

Москва, 26 ноября. Стал известен полный состав спикеров и участников деловой программы юбилейного, V Российско-британского бизнес-форума, который состоится 27 ноября 2019 года в Лондоне, в вестминстерском конференц-центре Queen Elizabeth II Centre. Ключевая тема РББФ-2019 – "Цифровая инфраструктура и индустрии".

Центральное мероприятие деловой программы – пленарная сессия "Внешнеэкономические приоритеты России и Великобритании в новых условиях". В сессии примут участие: заместитель министра экономического развития Российской Федерации Вадим Живулин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин, генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, председатель совета директоров Российско-британской торговой палаты Роджер Маннингc, генеральный директор InvestUK Руперт Гатер. Модератором пленарной сессии выступит американский журналист Райан Чилкоут.

В рамках деловой программы V Российско-британского бизнес-форума пройдут панельные сессии и дискуссии, на которых обсудят вопросы "цифровых трендов" в международном бизнесе, развития глобальных производств, реализации экспортного потенциала, а также круглый стол, посвященный налаживанию диалога и обмену опытом между российскими и британскими организациями в таких областях, как новые методы строительства, инновационные стройматериалы и IТ-решения, энергоэффективность и защита окружающей среды.

Впервые в рамках РББФ пройдет конференция "Соотечественники-предприниматели: перспективы сотрудничества", в которой примут участие более 100 соотечественников-предпринимателей, представители российской власти и бизнеса, правительства Москвы, дипломатического корпуса. Мероприятие посвящено вызовам и перспективам деловой и социальной активности соотечественников за рубежом. Участники обменяются опытом и планами реализации мероприятий в зарубежных странах, вовлекающих соотечественников из различных деловых кругов. Среди ключевых тем также вопросы взаимодействия с соотечественниками, вопросы поддержки культуры и языка.

Организаторами РББФ-2019 выступают Торговое представительство России в Великобритании и Фонд Росконгресс. Форум проводится под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке Посольства Российской Федерации и более 30 российских и международных организаций.

Полная деловая программа V Российско-британского бизнес-форума размещена на официальном сайте мероприятия.

Возрастная категория 18+.

Для получения дополнительной информации:

press@rbbf2019.ru

media@roscongress.org

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тыс. представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 2500 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 117 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 68 странах мира.

roscongress.org

Об РББФ

Цель форума — укрепление межгосударственных отношений, развитие торговли и инвестиционной деятельности, продвижение российских проектов в различных сферах. На форуме представители политического и делового истеблишмента освещают практические вопросы, связанные с цифровизацией экономики, внедрением передовых технологий в разных индустриях, экспортной политикой, возможностями глобального рынка. Форум проходит ежегодно в конце ноября в Лондоне.