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Уральские газовики завершили программу обследования газопроводов Курганской области

Высокую скорость работ обеспечили слаженные действия работников сразу пяти филиалов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" из Курганской, Свердловской и Челябинской областей

ТАСС, 27 ноября. В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) завершено выполнение производственной программы текущего года по обследованию и ремонту газопроводов-отводов в Курганской области. Как сообщили в среду в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ, данные работы реализуются для обеспечения бесперебойной и безаварийной транспортировки природного газа потребителям в Курганской и Свердловской областях.

Основные работы прошли на отводах к столице Зауралья, райцентру Варгаши и по газопроводу "Шатрово - Талица". Они начались в июне с проведения внутритрубной дефектоскопии (ВТД). В течение месяца этим методом были обследованы курганская и варгашинская нитки.

К ремонту газовики приступили осенью. В октябре всего за 24 часа были устранены дефекты на отводе "Шатрово – Талица", который берет начало в Зауралье и по которому газ доставляется в Свердловскую область. Высокую скорость работ обеспечили слаженные действия работников сразу пяти филиалов Общества из Курганской, Свердловской и Челябинской областей: Шадринского, Далматовского и Малоистокского линейных производственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУМГ), а также двух управлений аварийно-восстановительных работ (УАВР) из Первоуральска и Магнитогорска.

Промышленные предприятия в Талице, Байкалово, Ирбите, Туринске и ряде других населенных пунктов на востоке Свердловской области на это время значительно снизили потребление природного газа. Благодаря этому не пришлось ограничивать подачу природного газа в жилые кварталы и на социальные объекты городов и поселков: им хватило газа, оставшегося в той части газопровода, что находилась за выведенным в ремонт участком.

В ноябре, по результатам июньского ВТД, ремонты прошли на отводе к Кургану. Здесь сварочно-монтажные подразделения УАВР №3 (г. Первоуральск, Свердловская область) установили восемь стальных сварных муфт.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"- 100% дочернее общество ПАО "Газпром". Обслуживает объекты газотранспортной системы, осуществляет транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. Коллектив предприятия насчитывает более 9 тыс. человек.

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