В экономику Воронежской области дополнительно инвестировано 24 млрд рублей

ТАСС, 27 ноября. Депутаты Воронежской областной думы внесли очередные изменения в приложение к закону "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области", сообщили в среду в пресс-службе регионального парламента по итогам 49-го заседания облдумы.

По словам председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова, парламентарии согласовали включение в перечень особо значимых шести новых инвестпроектов на общую сумму более 14 млрд рублей. Это строительство завода по производству упаковки в Новоусманском муниципальном районе, возведение животноводческих комплексов на территории Бобровского, Лискинского, Бутурлиновского и Аннинского муниципальных районов. Кроме того, в Бобровском районе будет возведен современный высокотехнологичный цех по производству комбикормов. "Также мы скорректировали параметры еще шести проектов с увеличением вложений на 10 млрд рублей. Это инвестпроекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, а также модернизацией промышленных предприятий. Три инвестпроекта были исключены из реестра в связи с завершением срока реализации", - пояснил Нетесов параметры корректировок.

Спикер облдумы отметил, что инвестиционный процесс идет в регионе непрерывно: реестр особо значимых проектов, которым положены различные меры господдержки, регулярно подвергается корректировке.

"На сегодняшний день, с учетом принятых на 49-м заседании парламента изменений, в этом списке значится 80 проектов на общую сумму 230 млрд рублей", – сообщил Нетесов.

Он напомнил, что в Воронежской области в целях оказания господдержки масштабным инвестпроектам создана эффективная нормативная правовая база. Она включает три общих закона, восемь основных правовых актов, регулирующих сферу инвестиционных проектов, три областных закона в сфере инвестиционных площадок, один закон, регулирующий отдельные отношения в сфере государственно-частного партнерства, а также около двух десятков нормативных правовых актов правительства области и отраслевых департаментов региона.

"Сегодня в Воронежской области продолжается планомерное формирование комфортного климата для открытия и ведения бизнеса, для запуска новых производств, реализации масштабных проектов. А значит, и для создания новых рабочих мест, повышения реальных доходов граждан", – отметил Нетесов. По его словам, наращивание инвестиций, предпринимательской активности – это основа экономического роста и укрепления доходной налоговой базы региона, создания достойного уровня жизни воронежцев как сегодня, так и в долгосрочной перспективе, возможность для бюджета вводить новые меры социальной поддержки населения и увеличивать существующие, направлять дополнительные средства на развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта, реализацию программ благоустройства и улучшения городской среды.