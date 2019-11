Руководители ведущих зарубежных вузов станут экспертами Гайдаровского форума в РАНХиГС

Москва, 27 ноября. За последние десять лет ни один Гайдаровский форум не обходился без обсуждения вопросов образования, и этот год не станет исключением. На полях XI Гайдаровского форума 15-16 января 2020 года выступят руководители ряда зарубежных вузов, среди которых будут Бен Нельсон, Эндрю Вахтель и Джорджес Хаддад.

Бен Нельсон – основатель, председатель и исполнительный директор инновационного университета Minerva project. Его называют провидцем со страстью к реформированию высшего образования. В 2011 году, создавая проект Minerva, г-н Нельсон был исполнительным директором компании RedBeacon. А до того более 10 лет работал со Snapfish, где помог построить компанию от стартапа до крупнейшего персонального издательского сервиса мирового уровня. Бен Нельсон начал свою деятельность в компании, возглавив процесс продажи Snapfish компании Hewlett Packard за $300 млн.

Эндрю Вахтель – ректор Университета Нархоз (Казахстан), действительный член Академии наук США. Он также возглавляет Ассоциацию Американских международных колледжей и университетов. В 1987 году получил степень PhD от университета Калифорнии (U. of California, Berkeley) по факультету славянских языков и литературы. Г-н Вахтель работал доцентом кафедры славянских языков и литературы в Университете Станфорд (Stanford University) и посвятил 20 лет работе в одном из старейших вузов США – Университете Нортуэстерн (Northwestern University). С 2014 года Эндрю Вахтель консультирует Министерство науки и высшего образования России по вопросам улучшения качества высшего образования. Является автором более 100 научных публикаций, переводов и десятка книг.

Джорджес Хаддад – президент Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна. За свою карьеру г-н Хаддад успел поработать в нескольких французских университетах: Университете Тур (University of Tours), Университете Париж-Дофин (University of Paris-Dauphine), Университете Ниццы (University of Nice) и Университете Париж 1 Пантеон-Сорбонна (University of Paris I Panthéon-Sorbonne). Профессор Хаддад основал исследовательскую лабораторию по математике, информатике и междисциплинарным приложениям Marin Mersenne и является членом нескольких научных и образовательных советов. Личная приверженность Джорджеса Хаддада образованию и науке отмечена высокими наградами: он обладатель Ордена Почетного легиона (Chevalier de la Légion d’Honneur) по научным исследованиям и командор Ордена Академических пальм (Palmes Académiques for Education).

Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

