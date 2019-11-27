Депутаты предложили выделить 618 млн рублей на повышение стипендий студентам в Приангарье

ИРКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области предложили предусмотреть в региональном бюджете на 2020 год, принять который в окончательном чтении планируется в декабре, 618 млн рублей на повышение стипендий студентам учреждений среднего профессионального образования. Об этом в среду сообщается на сайте Заксобрания.

"Стипендии являются существенной мерой поддержки для студентов из отдаленных территорий. По данным аудиторов, ее размер должен составлять минимум 1500 рублей, сегодня он чуть более 400 рублей. На повышение размера стипендий необходимо около 618 млн рублей. По словам [председателя комитета по социально-культурному законодательству Заксобрания] Ирины Синцовой, на внесении советующих изменений в областной бюджет депутаты будут настаивать при его рассмотрении в рамках второго чтения", - говорится в сообщении.

По мнению депутатов, повышение стипендий будет одной из мер по стимулированию молодежи к получению среднего специального образования, а также решению кадрового вопроса, в частности, в сфере здравоохранения. В среду на круглом столе в Заксобрании, посвященном развитию в Иркутской области среднего профессионального образования, председатель комитета по социальной политике администрации Иркутского района Екатерина Михайлова сообщила, что из 47 построенных в районе фельдшерско-акушерских пунктов 15 не работают из-за отсутствия кадров. По словам заместителя министра здравоохранения региона Галины Синьковой, укомплектованность кадрами со среднеспециальным образованием в области составляет 66,8%.

Как сообщал ТАСС, 20 ноября депутаты Заксобрания приняли в первом чтении бюджет Иркутской области на 2020 год, в котором доходы утверждены в размере 176,1 млрд рублей, расходы - 184,6 млрд, дефицит составляет 8,5 млрд. Более 70% расходов предусмотрено на социальную сферу. В рамках второго чтения депутаты намерены предусмотреть деньги на капитальный ремонт и строительство социальных объектов, сбалансированность бюджетов муниципалитетов, охрану лесов и населенных пунктов от пожаров, развитие здравоохранения и другие цели.