В Гамбурге пройдет церемония закрытия проекта "Русские сезоны"

Москва, 27 ноября. В Гамбурге 7 декабря состоятся мероприятия, посвященные закрытию международного культурного проекта "Русские сезоны" в Федеративной Республике Германия.

Итоги проекта будут представлены на пресс-конференции, которая пройдет в отеле Westin Hotel Hamburg. К участию в пресс-конференции приглашены министр культуры России Владимир Мединский, российский альтист, дирижер, народный артист СССР и посол международного культурного проекта "Русские сезоны" Юрий Башмет, посол России в ФРГ Сергей Нечаев, директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев.

Торжественная церемония закрытия "Русских сезонов" в Германии состоится в Эльбской филармонии 7 декабря в 20:00. В программе – концерт камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета. Коллектив исполнит произведения Альфреда Шнитке ("Трио-соната для струнного оркестра"), Кузьмы Бодрова ("Пять отражений на тему каприса Паганини"), Петра Чайковского (струнный секстет "Воспоминание о Флоренции"). Музыканты сыграют на уникальных старинных инструментах. Концерт пройдет в год 85-летия Альфреда Шнитке.

Международный фестиваль "Русские сезоны" в Германии продлится до конца 2019 года. Всего в 90 городах страны пройдет более 400 мероприятий, которые посетят более 6 млн германских любителей искусства. В немецких "сезонах" активно участвуют не только прославленные столичные учреждения культуры, но и сильнейшие региональные коллективы и исполнители России.

Возрастная категория 18+.

Программа и места проведения:

7 декабря 2019, 17:30 – пресс-конференция об итогах проекта "Русские сезоны" в Германии, Westin Hotel Hamburg, Platz der Deutschen Einheit 2, 20457 Hamburg.

7 декабря 2019, 20:00 – торжественная церемония закрытия проекта "Русские сезоны" в Германии и концерт ансамбля "Солисты Москвы", Elbphilharmonie Hamburg, Platz der Deutschen Einheit 1, 20457 Hamburg.

Обязательная аккредитация для СМИ:

Пресс-служба международного культурного проекта "Русские сезоны", тел. +7-962-726-36-99, +7-967-538-86-76, e-mail: media@russianseasons.org

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года, запланировано более 400 мероприятий в 90 городах Германии: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали. Среди участников "Русских сезонов" в Германии 90 учреждений культуры.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах с охватом в 6 млн зрителей.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsingermany2019/ − сообщество в Facebook

https://www.instagram.com/russian.seasons/ − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK