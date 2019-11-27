{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Гамбурге пройдет церемония закрытия проекта "Русские сезоны"

Мероприятие состоится в Эльбской филармонии 7 декабря

Москва, 27 ноября. В Гамбурге 7 декабря состоятся мероприятия, посвященные закрытию международного культурного проекта "Русские сезоны" в Федеративной Республике Германия.

Итоги проекта будут представлены на пресс-конференции, которая пройдет в отеле Westin Hotel Hamburg. К участию в пресс-конференции приглашены министр культуры России Владимир Мединский, российский альтист, дирижер, народный артист СССР и посол международного культурного проекта "Русские сезоны" Юрий Башмет, посол России в ФРГ Сергей Нечаев, директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев.

Торжественная церемония закрытия "Русских сезонов" в Германии состоится в Эльбской филармонии 7 декабря в 20:00. В программе – концерт камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета. Коллектив исполнит произведения Альфреда Шнитке ("Трио-соната для струнного оркестра"), Кузьмы Бодрова ("Пять отражений на тему каприса Паганини"), Петра Чайковского (струнный секстет "Воспоминание о Флоренции"). Музыканты сыграют на уникальных старинных инструментах. Концерт пройдет в год 85-летия Альфреда Шнитке.

Международный фестиваль "Русские сезоны" в Германии продлится до конца 2019 года. Всего в 90 городах страны пройдет более 400 мероприятий, которые посетят более 6 млн германских любителей искусства. В немецких "сезонах" активно участвуют не только прославленные столичные учреждения культуры, но и сильнейшие региональные коллективы и исполнители России.

Возрастная категория 18+.

Программа и места проведения:

7 декабря 2019, 17:30 – пресс-конференция об итогах проекта "Русские сезоны" в Германии, Westin Hotel Hamburg, Platz der Deutschen Einheit 2, 20457 Hamburg.

7 декабря 2019, 20:00 – торжественная церемония закрытия проекта "Русские сезоны" в Германии и концерт ансамбля "Солисты Москвы", Elbphilharmonie Hamburg, Platz der Deutschen Einheit 1, 20457 Hamburg.

Обязательная аккредитация для СМИ:

Пресс-служба международного культурного проекта "Русские сезоны", тел. +7-962-726-36-99, +7-967-538-86-76, e-mail: media@russianseasons.org

Дополнительная информация доступна на официальном сайте

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года, запланировано более 400 мероприятий в 90 городах Германии: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали. Среди участников "Русских сезонов" в Германии 90 учреждений культуры.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах с охватом в 6 млн зрителей.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsingermany2019/ − сообщество в Facebook

https://www.instagram.com/russian.seasons/ − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK

Реклама на ТАСС
Прием заявок на участие в премии "Серебряный лучник" - Приволжье стартовал в регионах ПФО
Заявки принимаются до 20 декабря в шести номинациях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС