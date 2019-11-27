Гастроли Санкт-Петербургского театра имени Андрея Миронова пройдут в Москве

Москва, 27 ноября. Труппа Санкт-Петербургского театра имени Андрея Миронова сыграет в Москве 2 и 3 декабря. На этот раз театр представит два своих новых спектакля: "Одиссея 1936" в постановке одного из самых востребованных сегодня режиссеров Константина Богомолова и последнюю премьеру "Музыка небес" режиссера Виктора Крамера.

Московские зрители смогут посмотреть спектакли на сцене Малого театра на Ордынке:

2 декабря, 19:00 "Одиссея 1936" (по комедии М.А. Булгакова "Иван Васильевич") 12+.

История изобретателя Николая Тимофеева, создавшего машину времени и перенесшего в наше время царя Иоанна Грозного. Та самая история, в которой управдом Бунша вместе с вором Милославским благодаря той же машине попадают в XVI век, в царство Иоанна Грозного.

Какова эта машина времени сегодня и в какую историю на самом деле попадут персонажи, ставшие на территории советского пространства благодаря кино культовыми, решает сегодня режиссер Константин Богомолов. Художник спектакля – постоянный творческий союзник режиссера Лариса Ломакина.

В спектакле играют: засл. арт. России Анатолий Петров, нар. арт. России Петр Семак, засл. арт. России Аркадий Коваль, нар. арт. России Рудольф Фурманов и др.

3 декабря 19:00 "Музыка небес" (по комедии Кена Людвига "Луна над Буффало") 16+.

Настоящая бродвейская комедия знаменитого американского драматурга Кена Людвига о кипящей событиями жизни провинциальной актерской семьи.

Ожидание съемок в голливудском фильме у когда-то знаменитой, но вышедшей в тираж (хотя и совсем не старой) актерской пары вызывает шквал эмоций. Комедия положений в постановке Виктора Крамера.

В спектакле играют: нар. арт. России Анна Алексахина, засл. арт. России Николай Смирнов, Любовь Виролайнен, Данила Воропаев, Алексей Бостон, Анастасия Русакова, нар. арт. России Ирина Соколова, засл. арт. России Аркадий Коваль.

Рудольф Фурманов, создатель и художественный руководитель театра: "За последние несколько лет Театр Миронова приезжает в Москву уже в четвертый раз. За это время мы нашли здесь своего зрителя. Театральная Москва сегодня - это огромный театральный мегаполис, где ежедневно сотни раз поднимается занавес, где самый разный театральный контекст, где зрителю одновременно предлагается масса вариантов досуга. Я хочу верить, что, как и в прошлые наши гастроли, спектакли театра имени Андрея Миронова найдут своего зрителя. Потому что мы продолжаем не только традиции русского психологического театра, но и, использую выражение Стрелера, театра для людей. Оба спектакля поставили ведущие российские режиссеры. Я люблю Москву. Здесь жили и творили все мои самые близкие и любимые люди, друзья - Андрюша Миронов, чьим именем я назвал свой театр, Евгений Леонов, Папанов, Золотухин, Караченцов, Юрий Васильевич Яковлев, Элина Быстрицкая. Именно благодаря общению и работе с ними стало возможно рождение Театра имени Андрея Миронова. До встречи на спектаклях!"

После показов в Москве Санкт-Петербургский театр имени Андрея Миронова отправится в Ярославль, где выступит на сцене Театра имени Федора Волкова 5 и 6 декабря.