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Корпорация "Пумори" разрабатывает инновационные инструменты для металлообработки

Расточные головки "Пумори" становятся компактнее, точнее, универсальнее
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Описание
Компактная головка в сравнении с обычной
© Пресс-служба корпорации "Пумори"
Головка с гидрозажимом
© Пресс-служба корпорации "Пумори"
Безлюфтовая головка
© Пресс-служба корпорации "Пумори"

ТАСС, 28 ноября. На Уральском заводе инструментальных систем (УЗИС, входит в корпорацию "Пумори") разработаны и запускаются в производство три новинки. Среди них – безлюфтовая расточная головка, компактная расточная головка и уникальный продукт – расточная головка с гидравлическим зажимом, рассказали в пресс-службе корпорации.

Безлюфтовая расточная головка

В корпорации рассказали, что люфт делает настройку головки более длительным и сложным процессом. Конструкторы УЗИС внесли изменение в конструкцию, позволившее уменьшить люфт при настройке в несколько раз. Это упрощает и ускоряет настройку на размер, а главное - значительно снижает дисбаланс. В результате сокращаются шумы и вибрации, повышаются производительность труда и срок службы узлов станка. "Данное усовершенствование будет применяться при изготовлении всех расточных головок "Пумори". Все ранее купленные резцы и хвостовики "Пумори" совместимы с безлюфтовой расточной головкой", - уточнили в пресс-службе.

Компактная расточная головка

Изменения, внесенные в конструкцию расточной головки, позволили уменьшить ее размеры. Благодаря этому уменьшен вылет, что позволяет обрабатывать детали увеличенных размеров, и повышена жесткость, чем обеспечивается намного более высокая скорость вращения и лучшая чистота обработки. "В отличие от компактных головок других производителей эта головка - универсальная. Все ранее купленные резцы и хвостовики "Пумори" совместимы с компактной расточной головкой", - рассказали в корпорации.

Уникальный продукт – расточная головка с гидравлическим зажимом

В пресс-службе отмечают, что гидравлический зажим обеспечивает повышенную прочность закрепления любого осевого инструмента и в значительной мере гасит вибрации при обработке. Кроме того, головка с гидрозажимом не привязана к инструменту конкретной конструкции. Все это позволяет использовать ее не только для высококачественной расточки, но и для сверления и фрезерования. Гидрозажим располагается в ползуне, долив масла не представляет трудностей.

"Не только все ранее купленные резцы и хвостовики "Пумори" совместимы с расточной головкой с встроенным гидравлическим зажимом, но и любой инструмент других производителей совместим при совпадении диаметра его хвостовика с осевым отверстием цанги расточной головки с встроенным гидравлическим зажимом", - рассказали в корпорации, добавив, что впервые в мире все изнашиваемые детали гидрозажима сделаны сменяемыми, гидрозажимы других производителей неремонтопригодны.

"На любой расточной головке "Пумори" можно заменить обычный ползун ползуном с гидрозажимом. Поэтому, по желанию заказчика, "Пумори" может оснащать любую свою головку как гидрозажимом, так и устройством цифровой индикации, о котором сообщалось ранее", - отметили в "Пумори".

О корпорации

Корпорация "Пумори" работает на рынке металлообработки с 1990 года. Неоднократно по итогам всероссийского рейтинга признавалась лучшей комплексной инжиниринговой компанией России. Сегодня "Пумори" представлена предприятиями и филиалами во всех основных промышленных регионах России. Предприятия корпорации производят станки с ЧПУ, сложный вспомогательный инструмент, лопатки для паровых и газовых турбин. Партнер известных компаний-производителей: Okuma (Япония), ACE Micromatic Group (Индия), Davi и CMS (Италия) и др. Постоянный участник крупнейших отраслевых и универсальных выставок - EMO Hannover, "Металлообработка" в Москве и ИННОПРОМ.

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