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В Лондоне подвели итоги Российско-британского бизнес-форума

Мероприятие посетили свыше 1 тыс. участников, на дискуссиях и круглых столах выступили более 50 представителей власти и бизнеса
Описание
© Росконгресс

Москва, 28 ноября. В Лондоне завершился пятый юбилейный Российско-британский бизнес-форум "Цифровая инфраструктура и индустрии" – крупнейшее деловое российское мероприятие за рубежом. В этом году форум посетили более 1000 участников, на дискуссиях и круглых столах выступили более 50 представителей власти и топ-менеджмента от бизнеса. В 2019 году товарооборот между Россией и Соединенным Королевством продолжил расти, к концу года он может достигнуть $15 млрд.

Ежегодный форум, организованный под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ Торговым представительством России в Великобритании совместно с Фондом Росконгресс, прошел в пятый раз в Вестминстере в конференц-центре имени королевы Елизаветы II. Традиционно в ходе дискуссий и круглых столов РББФ участники обсудили самые актуальные вопросы торговых отношений: в этом году мероприятия форума объединила тема "цифры" в различных сферах – от банковских услуг до урбанистики.

По данным за три квартала 2019 года, товарооборот между Россией и Великобританией составил более $11 млрд, показав рост на 12,8% выше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом значительно – на 17,3% – вырос импорт в Великобританию из России: он составил более $8,5 млрд. Также увеличилась доля несырьевого неэнергетического экспорта из России в Великобританию: его объем составил более $1,8 млрд, что на 21,9% больше по сравнению с 2018 годом. Ожидается, что по итогам текущего года товарооборот составит $15 млрд, показав прирост не менее чем в 10%.

"Отношения между деловыми сообществами России и Великобритании продолжают развиваться, и рост числа участников состоявшегося в Лондоне Российско-британского бизнес-форума по сравнению с прошлым годом это доказывает. Мы отмечаем активность обеих стран как в торгово-экономической, так и в культурной сфере в рамках реализации программы перекрестного года музыки России и Великобритании в 2019 году. Уверен, что темы, которые поднимали на этом форуме, являются актуальными для всего мира, поэтому результаты их обсуждений внесут важный вклад в дальнейшее развитие отношений между деловыми сообществами", – прокомментировал советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Развитие сотрудничества в сфере цифровых технологий является одной из важных целей взаимодействия двух стран. Так, на РББФ состоялась премьера российской системы искусственного интеллекта Dasha.AI, обеспечивающего выполнение всех функций call-центров: от поиска сотрудников для компании до обработки заказов клиентов. Британская компания IXcelerate анонсировала строительство в Москве двух data-центров с инвестициями более $100 млн. Одним из самых заметных событий форума стало объявление о запуске в Великобритании и других странах Европы работы российской платежной системы "МИР" через эквайринг компании PayXpert.

"В последние годы мы наблюдаем яркую тенденцию роста российского неэнергетического несырьевого экспорта и взаимного интереса двух стран к продуктам и услугам из сферы высоких технологий. В этом экономическом контексте необходимо создать максимум условий для дальнейшего развития российского-британских деловых отношений, которые – несмотря на политическую обстановку – демонстрируют уверенный рост показателей", – отметил торговый представитель России в Великобритании Борис Абрамов.

Среди подписаний, состоявшихся на РББФ в этом году, – соглашение о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и Российско-британской торговой палатой и соглашение об экспорте в Великобританию между компанией "Макфа" и дистрибьютором "Монолит".

В V РББФ приняли участие глава Агентства стратегических инициатив С.В. Чупшева, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ М.В. Паршин, заместитель министра экономического развития РФ В.А. Живулин, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титов, исполнительный вице-президент ПАО "ВымпелКом" Арташес Сивков, руководство Сбербанка России, компаний BP, British American Tobacco Plc, JCB, Hydro Industries, Albert Bartlett и других организаций.

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