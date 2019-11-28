Более 160 спортсменов примут участие в Чемпионате России по аэротрубным дисциплинам

Москва, 28 ноября. Более 160 спортсменов из 13 регионов подали заявки на участие в первом на Северном Кавказе Чемпионате России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта, который пройдет с 3 по 8 декабря 2019 года в аэродинамическом комплексе Goodsky. Соревнования будет обслуживать профессиональная судейская бригада, в том числе представители Международной Федерации Авиационного спорта (FAI) из Ирландии, Германии, Австралии, Чехии и Израиля.

"На чемпионате выступят 56 команд в групповых дисциплинах и 11 спортсменов в индивидуальных соревнованиях. Будет разыграно 12 комплектов наград, в том числе в рамках первенства России среди юниоров. Дополнительно будут организованы соревнования для инклюзивных команд в целях развития этого вида спорта среди лиц с ограниченными возможностями", - рассказал заместитель руководителя Российского университета спецназа (РУС) Александр Коровин.

Спортсмены выступят в четырех аэротрубных дисциплинах: фристайл, динамика, вертикальная и групповая акробатика. Впервые в рамках Чемпионата России на соревнованиях будет представлена старейшая и самая престижная дисциплина в групповой акробатике 8FS. Полеты будут выполняться в аэротрубе со скоростью потока до 300 км в час, диаметром полетной зоны 5 м и высотой 11 м.

В день старта чемпионата, 4 декабря, состоится также официальное открытие крупнейшего в Европе аэродинамического комплекса Goodsky, который расположен на базе Российского университета спецназа и в настоящее время работает в тестовом режиме. Помимо аэротрубы, он включает в себя зрительный зал вместимостью более 250 человек, четыре комнаты разбора полетов, ресторан, детский развлекательный центр, магазин экипировки и гостиницу.

Партнеры мероприятия: Фонд им. Ахмата Кадырова, АО "Курорты Северного Кавказа", фонд "Посети Кавказ", АО "Рамэк-ВС", Фонд развития регионов ", ООО "ВнешТрейдСервис ЛТД", Mail.ru, Alina&K.

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