Доходы бюджета Брянска за год выросли на 16 млн рублей

БРЯНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Доходы бюджета Брянской области за год выросли на 16 млн рублей. Большая часть из них приходится на налоговые и неналоговые доходы, сообщает в четверг пресс-служба Брянского областного совета депутатов.

"На заседании Брянского горсовета принято решение об увеличении доходов бюджета Брянска почти на 16 млн рублей. Из них 12,4 млн рублей - налоговые и неналоговые доходы. Более 3,5 млн рублей - безвозмездные поступления из областного бюджета", - говорится в сообщении.

Прогнозируемый объем доходов бюджета в 2019 году составит 11 млрд 627 млн рублей, расходы составят – 11 млрд 932 млн рублей. Депутаты города внесли изменения в расходную часть бюджета, согласно которым будет выделено больше средств на покупку оборудования в детские сады, а также на строительство дороги между двумя районами города.

"Депутаты приняли решение об увеличении доходов бюджета города Брянска на 2020 год на сумму свыше 378 млн рублей на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования", - уточнили в пресс-службе.