Владимир Нетесов: в проект бюджета Воронежской области-2020 добавлено почти 13 млрд рублей

В Воронежской области обсуждают проект регионального бюджета-2020, доработанный, в том числе, с учетом предложений депутатов регионального парламента. О предварительных параметрах и приоритетах грядущего бюджета рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

— Владимир Иванович, на днях в региональные бюджеты были распределены дополнительные средства из федеральной казны. Воронежская область получила 13 млрд рублей. На что направят эти средства?

— Всего с учетом этих средств на текущий момент Воронежской области из федерального бюджета распределено безвозмездных поступлений в объеме 36 млрд 345 млн рублей, из которых 9 млрд 512 млн - это дотации и 26 млрд 544 млн - целевые средства в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. И эта сумма в течение следующего года будет еще расти. Во многом это стало возможным благодаря тому, что Воронежская область полностью готова к софинасированию большинства федеральных программ, направленных на модернизацию инфраструктуры, развитие экономики, социальной сферы, повышение качества жизни воронежцев.

Хочу отметить, что впервые регион получил такие масштабные федеральные вливания, причем уже к первому чтению областного бюджета. Это позволит значительно повысить эффективность использования бюджетных средств.

— После "нулевого" чтения бюджета депутаты облдумы внесли ряд предложений по корректировке нескольких расходных статей. В чем их суть?

— Формирование статей бюджета в Воронежской области с каждым годом происходит во все более открытой обстановке, с учетом мнения жителей региона. Мои коллеги-парламентарии по просьбе воронежцев предложили направить дополнительные средства на здравоохранение, в том числе санаторно-курортное лечение детей и беременных женщин, реконструкцию ряда социальных объектов и благоустройство общественных пространств, комплексное развитие сельских территорий, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности.

Дополнительно предусмотрено выделение из региональной казны более миллиарда рублей на начальный этап строительства в 2020 году значимых для области объектов здравоохранения, таких как хирургический корпус областного онкодиспансера, новый корпус для лечения детей с онкологическими, гематологическими и ЛОР-заболеваниями на базе областной детской клинической больницы №1 и новый корпус детского противотуберкулезного диспансера. На реализацию данных проектов планируется привлечь в следующем году также около 2 млрд 300 млн рублей федеральных средств.

Кроме того, в рамках средств, предусмотренных на областную адресную инвестпрограмму, перераспределено финансирование, что позволит направить 913,5 млн рублей на создание инженерной инфраструктуры индустриального парка "Масловский" и ОЭЗ промышленного типа "Центр".

Как и в текущем году, предусмотрено более 2 млрд рублей на продолжение в 2020 году региональной адресной программы капремонта объектов социальной сферы. 986 млн рублей из этих средств будет направлено на ремонт учреждений здравоохранения, на 314 млн рублей отремонтируют объекты образования, 325 млн рублей направят на капитальный ремонт учреждений культуры в сельских населенных пунктах, 290 млн рублей приходится на учреждения соцзащиты и 86 млн – на реновацию спортивных объектов.

— С поступлением 13 млрд рублей из федерального бюджета связан большой блок изменений?

— Да. Из них более 1,5 млрд дотаций будет направлено на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

Благодаря дополнительному федеральному финансированию еще более 1 млрд рублей пойдет на софинансирование строительства объектов и инфраструктуры в рамках федеральных проектов, направленных на борьбу с онкозаболеваниями и развитие детского здравоохранения. 370 млн рублей дополнительно направят на оказание высокотехнологичной медпомощи гражданам, на единовременную выплату медработникам, переезжающим на работу в сельскую местность, а также на реализацию мероприятий по борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями.

967 млн рублей добавится на дальнейшее создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми, реализацию мероприятий в сфере реабилитации инвалидов, ежемесячных детских выплат.

Дополнительные средства направят на решение инфраструктурных вопросов, создание новых мест в образовательных организациях.

— Как меняется бюджет относительно "нулевого" чтения?

— Большой объем корректировок доходной части связан с поступлением дополнительных средств из федерального бюджета в объеме около 13 млрд рублей.

Таким образом, доходы областного бюджета составят более 123 млрд 644 млн рублей, расходы – 124 млрд 219 млн рублей. Соответственно, дефицит бюджета уточнен с 2 млрд 900 млн рублей к "нулевому" чтению до 574 млн рублей к первому чтению.

— Насколько бюджет области социально-ориентированный?

— Расходы бюджета на 98% сформированы по программно-целевому принципу в рамках 25 государственных программ области. По ряду социальных направлений они вырастут очень существенно. На программу развития здравоохранения заложено 28 млрд рублей, это почти на 8 млрд больше уровня 2019 года. На развитие образования региона направят аналогичную сумму. На социальную поддержку граждан – почти 18 млрд рублей. То есть проект бюджета на ближайшие три года сохраняет свою социальную направленность, но в то же время предусматривает значительные средства на развитие и принимает во внимание участие региона в приоритетных национальных проектах.

Расходы на 2020 год на реализацию нацпроектов составят 22 млрд 848 млн рублей, из которых 13 млрд 430 млн рублей - это федеральные средства и 9 млрд 417 млн рублей - доля софинансирования из областного бюджета. Больше всего средств будет направлено в следующем году в Воронежской области на реализацию нацпроектов "Демография" (6 млрд 114 млн рублей), "Здравоохранение" (5 млрд 870 млн рублей) и "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (3 млрд 787 млн рублей).

— Воронежская область – это регион Центрального Черноземья. Какие перспективы по поддержке АПК?

— Всего на госпрограмму "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" в 2020 году планируется направить 9,7 млрд рублей. Средства заложены на техническую и технологическую модернизацию, развитие отраслей ПАК и пищевой и перерабатывающей промышленности. На стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе направлено 3,7 млрд рублей, это почти в 3,5 раза больше средств, чем в текущем году.

В 2020 году на комплексное развитие сельских территорий планируется направить почти 1,6 млрд рублей.