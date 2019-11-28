Выставка "Томас Гейнсборо" откроется 2 декабря в Пушкинском музее

Москва, 28 ноября. Выставка "Томас Гейнсборо" позволит познакомиться с творчеством выдающегося живописца, одного из основателей британской художественной школы XVIII века, любимого художника короля Георга III и наиболее яркого и своеобразного представителя эпохи, перевернувшего мир британского искусства. В экспозиции будет представлено около 100 произведений из 11 ведущих музеев Великобритании, а также из собраний ГМИИ им. А.С. Пушкина и Государственного Эрмитажа. Среди уникальных экспонатов из Великобритании – парадный "Портрет миссис Элизабет Муди с сыновьями, Самюэлем и Томасом", последний масштабный пейзаж мастера "Рыночная повозка", а также пейзажи на стекле, которые практически никогда не бывают представлены на выставках за рубежом.

Томас Гейнсборо (1727–1788) по праву считается одним из самых важных английских художников XVIII столетия. Именно его портреты формируют представление о британском обществе той поры, воплощают культурные идеалы британской аристократии. Открывающаяся в ГМИИ им. А.С. Пушкина выставка предоставляет уникальную возможность увидеть лучшие произведения художника из собраний Великобритании. Помимо таких давних партнеров ГМИИ, как Лондонская Национальная галерея, Галерея Тейт или Королевская академия художеств, в проекте приняли участие музеи, впервые сотрудничающие с Россией. Это Дом-музей Гейнсборо в Садбери, владеющий обширным собранием ранних работ мастера; Музей Холбурн в Бате, где на протяжении 15 лет жил и работал художник; лондонская Картинная галерея Далич, обладающая блестящими образцами портретной живописи Гейнсборо.

Творчество Томаса Гейнсборо развивалось в период, когда британская культура переживала возрождение, коснувшееся не только изобразительного искусства, но также театра, музыки и литературы. Именно эпоха Гейнсборо окончательно сформировала английскую школу живописи. Большую роль в сложении художественного языка Томаса Гейнсборо, помимо учителей в лондонской Академии Святого Мартина, которую возглавлял великий Уильям Хогарт, сыграли ведущие представители живописных школ континентальной Европы. На протяжении всей своей жизни Гейнсборо усваивал уроки старых мастеров, разрабатывая собственную живописную манеру, отличную от общепринятого в тот период торжественно-парадного стиля, который представлял его главный оппонент и соперник, президент и основатель Королевской академии художеств Джошуа Рейнолдс. Творчество Томаса Гейнсборо сыграло решающую роль в процессе формирования британской школы живописи.

Выставка в ГМИИ им. А.С. Пушкина посвящена становлению и развитию художественного стиля Гейнсборо, который претерпел серьезные изменения благодаря знакомству художника с искусством европейских старых мастеров.

Первый раздел выставки представляет ранние работы художника, созданные вскоре после того как молодой мастер, прошедший обучение в Лондоне, вернулся в родной Саффолк. Наиболее значительным лондонским наставником Гейнсборо стал представитель французского рококо Юбер-Франсуа Бургиньон, известный под псевдонимом Гравло. В этот период французские мастера были востребованы в Великобритании. Под влиянием рокайльных пасторальных композиций Гейнсборо начал работать в жанре так называемого разговорного портрета. Изображения людей на фоне ландшафта предоставили мастеру уникальную возможность объединить портретную и пейзажную живопись и сообщить формальному групповому портрету интонацию непосредственности и интимности.

В этот же период Гейнсборо начал проявлять интерес к работам голландских пейзажистов, которые начали активно наполнять лондонский художественный рынок. В ранних пейзажных работах мастера чувствуется влияние голландских учебных альбомов и тщательное изучение натуры – следствие бесконечных прогулок художника по окрестностям Садбери.

Вторая часть экспозиции посвящена камерным портретам мастера. Томас Гейнсборо успешно работал в разных жанрах, однако во второй половине XVIII века только заказные портреты могли принести британскому живописцу твердую репутацию и достойный доход. В этой сфере Гейнсборо приходилось непрерывно конкурировать с другими художниками, тем более, что британские заказчики нередко обращались к разным портретистам. Помимо полотен Томаса Гейнсборо, в экспозицию этого раздела вошли несколько работ британских художников – современников мастера.

К числу основных особенностей живописи Великобритании XVIII века относится необычайный расцвет детского портрета. Этому жанру отдали дань многие живописцы, от скромных провинциальных мастеров до признанных академиков. И здесь Гейнсборо не похож на своих современников. Воздушные детские образы художника, стремившегося подчеркнуть хрупкость, присущую этому нежному возрасту, заметно отличаются от жизнерадостных розовощеких "ангелочков" на полотнах Джошуа Рейнолдса и его последователей.

Если ранние портреты Гейнсборо характеризуются жизненной правдивостью и некоторым лаконизмом, присущим хогартовскому стилю, то в дальнейшем мастер создал целую галерею мужских и женских образов, проникнутых почти бестелесной легкостью и тонким лиризмом.

В Белом зале экспонируются шедевры, относящиеся к периоду расцвета творчества Томаса Гейснборо, в том числе портреты, посвященные музыкантам, с которыми художника связывали дружеские отношения. Благодаря этой дружбе художник оставил великолепную портретную галерею лучших представителей музыкального искусства Великобритании георгианской эпохи. Среди них – композитор и виртуоз игры на виоле да гамба Карл Фридрих Абель, члены семьи композитора Томаса Линли, певица и исполнительница на струнных инструментах Анна Форд. Их портреты также будут показаны на выставке.

В поздний период произведения Гейнсборо становятся все более смелыми по композиции, их отличает свобода и легкость живописной манеры. В эти годы художника привлекают эмоциональные пейзажи голландца Якоба Рейсдала, а также полотна великих фламандцев – Петера Пауля Рубенса и Антониса ван Дейка. Влияние Рубенса на творчество британского мастера прослеживается на протяжении последних двух десятилетий его жизни, в то время как ван Дейк был для него примером талантливого живописца, воплощением итальянского понятия sprezzatura – кажущейся легкости, за которой стоят кропотливая работа и высокое мастерство. В состав выставки включены работы старых мастеров из российских и зарубежных собраний, творчество которых оказало заметное влияние на развитие художественного стиля Томаса Гейнсборо.

Особое место в экспозиции занимает композиция "Снятие с креста" – копия с масштабного полотна Рубенса, исполненная Гейнсборо по гравюре Лукаса Ворстермана. Картина Рубенса находится в Антверпене, который Гейнсборо посетил значительно позднее, летом 1783 года. Удивительно, что британский художник выбрал именно эту композицию своего кумира – изображение религиозных сцен не было актуальным для британского искусства XVIII века, и сам Гейнсборо никогда не обращался к подобным сюжетам. Очевидно, для обоих живописцев этот сюжет был по-своему важен. Рубенс сделал много эскизов к "Снятию с креста", показывающих, как долго он подходил к этой работе. Один из этих эскизов, принадлежащий собранию Государственного Эрмитажа, будет представлен на выставке.

Последний раздел экспозиции посвящен графическим произведениям Томаса Гейнсборо и другим медиа, к которым обращался мастер, всю жизнь увлекавшийся различными художественными экспериментами. Для Гейнсборо рисование было привычкой всей жизни, столь необходимой для его художественной практики; он непрерывно открывал новые возможности рисунка. Начав с традиционных зарисовок свинцовым карандашом, мастер с годами усложнял технику, добиваясь более "живописного" эффекта. Стремление художника к экспериментам распространялось и на его работу в гравюрных техниках, а также в живописи на стекле. Используя специально спроектированный ящик с увеличительным стеклом, Гейнсборо демонстрировал собственноручно расписанные стеклянные пластины. До сегодняшнего дня сохранилось только 10 подобных работ. Все они хранятся в собрании Музея Виктории и Альберта (Лондон), редко экспонируются и практически не бывают на выставках за рубежом. Экспозиция в ГМИИ им. А.С. Пушкина предоставляет уникальную возможность увидеть два пейзажа на стекле.

Выставка произведений Томаса Гейнсборо продолжает цикл экспозиций, представляющих британское искусство. В ГМИИ им. А.С. Пушкина уже состоялись проекты, посвященные творчеству Уильяма Тернера (2008), Уильяма Блейка (2010), прерафаэлитов (2013), Обри Бердслея (2014), а также художников Лондонской школы (2019).

Выставке будет посвящен ежегодный Международный музыкальный фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера. Прогулки с Томасом Гейнсборо", который пройдет в музее с 1 по 23 декабря.

Даты проведения: 3 декабря 2019 года — 1 марта 2020 года.

Пресс-показ: 2 декабря 2019 года, 12:00.

Место проведения: ГМИИ им. А.С. Пушкина, Главное здание (Волхонка, 12).

Куратор: Анна Познанская, заместитель заведующего отделом искусства стран Европы и Америки XIX — XX веков.

Состав выставки – 100 произведений живописи и графики, архивные материалы.

Музеи-участники: ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственный Эрмитаж, Дом-музей Гейнсборо (Садбери, Саффолк), Национальная галерея (Лондон), Музей Виктории и Альберта (Лондон), Галерея Тейт (Лондон), Национальная портретная галерея (Лондон), Королевская aкадемия художеств (Лондон), Национальные галереи Шотландии (Эдинбург), Картинная галерея Далич (Лондон), Коллекции Национального фонда (аббатство Энглси, коллекция Фэйрхэвен), Музей Ашмолеан (Оксфорд), Музей Холбурн (Бат), частное собрание (Россия).

Генеральный спонсор выставки - ПАО "НК "Роснефть".

Возрастная категория 16+.