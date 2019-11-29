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ММК стал лауреатом национальной премии в области импортозамещения "Приоритет-2019"

Компания удостоилась награды в номинации "Приоритет-Металлургия" за ввод в работу новой аглофабрики №5, торжественный пуск которой состоялся в июле в присутствии президента России

ТАСС, 29 ноября. ММК стал лауреатом национальной премии в области импортозамещения "Приоритет-2019". Компания удостоилась награды в номинации "Приоритет - Металлургия" за ввод в работу новой аглофабрики №5, торжественный пуск которой состоялся 19 июля 2019 года в присутствии президента России Владимира Путина, сообщили в пятницу в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК".

Аглофабрика №5, построенная с использованием наилучших доступных технологий (НДТ), способна производить ежегодно 5,5 млн т агломерата с повышенным содержанием железа, что позволит обеспечить доменный цех ММК еще более высококачественным сырьем и повысить эффективность аглодоменного производства.

Ввод в работу новой аглофабрики позволил вывести из эксплуатации устаревшее оборудование аглофабрики №4. В результате выбросы пыли сократились в два раза, диоксида серы в четыре раза, бензопирена в 16 раз, что обеспечило значительное улучшение качества атмосферного воздуха в Магнитогорске. По итогам девяти месяцев 2019 года комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) снизился в городе до уровня 7,62, что является самым низким значением индекса за всю историю наблюдений. Ранее в этом году Магнитогорск был исключен из списка городов с наиболее загрязненным воздухом, что нашло свое отражение в докладе Министерства природных ресурсов и экологии России.

"Улучшение качества атмосферного воздуха в Магнитогорске – результат масштабной природоохранной деятельности, которую компания системно осуществляет на протяжении многих лет, – отметил председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников. – ММК уверенно приближается к достижению стратегической цели: снижению комплексного индекса загрязнения атмосферы в Магнитогорске до уровня менее 5 единиц, что предусмотрено нашей стратегией, рассчитанной до 2025 года". Рашников напомнил, что значение в 5 единиц соответствует определению "Чистый город".

ММК становится лауреатом премии "Приоритет" четвертый год подряд: в 2018 году компания удостоилась награды за полимерный прокат SteelArt, производимый на Лысьвенском металлургическом заводе, в 2017 году - за развитие мощностей по производству высококачественного оцинкованного проката, а годом ранее – за разработку и внедрение в промышленное производство высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG.

Ежегодный конкурс в области импортозамещения "Приоритет" учрежден с целью выявления и поощрения лучших российских технологий, решений, товаров и услуг. На сегодняшний день "Приоритет" – первая и единственная в России награда, присуждаемая лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения.

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