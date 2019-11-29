В ТОСЭР Новоуральск зарегистрирован третий резидент с инвестпроектом на 250 млн рублей

ТАСС, 29 ноября. ООО "Атоммашкомплекс" (ООО "АМК") стало третьей компанией и самым крупным на данный момент потенциальным инвестором, получившим статус резидента Территории социально-экономического развития (ТОСЭР) в Новоуральске Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского электрохимического комбината (АО "УЭХК" - ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера).

Основная продукция предприятия – готовые узлы стальных труб, которые позволят повысить эффективность монтажа и снизить сроки ввода в эксплуатацию объектов энергетического комплекса, пищевой и химической промышленности.

Проект, с которым предприятие вошло в число резидентов, предполагает организацию производства трубных сборок из нержавеющей стали диаметром до 650 мм. Реализация проекта позволит привлечь более 250 млн рублей инвестиций и создать 138 рабочих мест.

В первые пять лет работы в ТОСЭР имущество предприятия не будет облагаться налогом, а в следующие пять лет он составит 1,1%. Ставка федеральной части налога на прибыль составляет 3% до 2024 года включительно, с 2025 года – 2%. Однако резидент освобождается от его уплаты в течение пяти лет с момента получения первой прибыли. Действуют льготы и на региональный налог: первые пять лет с момента получения первой прибыли – 5%, следующая пятилетка – 10%.

Еще пять потенциальных инвесторов в настоящее время готовят заявки на присвоение статуса резидента ТОСЭР в 2020 году.

О ТОСЭР

Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в РФ — экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями в России, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. В соответствии с постановлениями правительства РФ №125, 130 и 132 от 12 февраля 2019 года территории опережающего социально-экономического развития были созданы в городах Глазов, Новоуральск и Северск, где расположены предприятия Топливной компании Росатома "ТВЭЛ".

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.