Торжественные мероприятия в честь Дня юриста пройдут 3 декабря в концертном зале "Зарядье"

​​Москва, 29 ноября. Торжественные мероприятия, посвященные Дню юриста, пройдут 3 декабря в концертном зале "Зарядье" при информационной поддержке Фонда Росконгресс. В праздничной программе – III Всероссийский правовой (юридический) диктант, а также церемония вручения премии "Юрист года". Организатором мероприятия выступит Ассоциация юристов России.

В торжественной церемонии запуска III Всероссийского правового (юридического) диктанта примут участие: председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Николай Федоров, заместитель министра экономического развития РФ – руководитель Росреестра Виктория Абрамченко, председатель правления – директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, генеральный директор "Российской газеты" Павел Негоица и первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

Акция пройдет в Москве и регионах России с 3 по 10 декабря. Она направлена на повышение уровня правовой культуры и мотивации жителей страны к изучению правовых дисциплин. Участникам диктанта предстоит за час ответить на 40 профильных вопросов.

"Три года назад Фонд Росконгресс и Ассоциация юристов России заключили соглашение о сотрудничестве. За это время подписаны трехсторонние соглашения с Ленинградской, Калининградской, Кировской, Мурманской, Новгородской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тверской, Томской, Челябинской областями, Ненецким автономным округом, республиками Адыгея, Алтай, Бурятия, Карачаево-Черкесия, Крым, Хакасия. Вместе с Ассоциацией мы проводим в регионах мероприятия, направленные на расширение инвестиционных возможностей, развитие экспортного потенциала субъектов и поддержку их социально значимых проектов", – отметил директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Вечер продолжится вручением Высшей юридической премии "Юрист года". По многолетней традиции ею отмечаются специалисты, внесшие значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, а также за значительный вклад в развитие российской юридической науки. Высокая награда является признанием заслуг высококвалифицированных юристов перед обществом и государством.

Директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев в качестве почетного гостя вручит награду победителю в номинации "Развитие законодательства".

В день профессионального праздника состоится презентация книг известных российских юристов. В числе авторов – Павел Крашенинников, Александр Савенков, Александр Федоров и Виктория Романова. Кроме того, состоится подписание ряда соглашений о сотрудничестве.

Получить аккредитацию на "День юриста – 2019" можно до 15:00 2 декабря по электронной почте press@alrf.ru . Подробности – на сайте Ассоциации юристов России .

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