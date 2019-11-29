{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

XII церемония вручения Премии зрительских симпатий "Звезда Театрала" пройдет 2 декабря

В этот день в 20:00 будет организована прямая трансляция с церемонии в Театре им. Евгения Вахтангова

Москва, 29 ноября. В Театре им. Евгения Вахтангова 2 декабря состоится XII церемония вручения ежегодной Премии зрительских симпатий "Звезда Театрала". Эта единственная в России награда, лауреатов которой определяет самое независимое жюри - многотысячная аудитория зрителей. Главная задача премии - подвести итоги театрального сезона 2018-2019 годов. По результатам народного интернет- голосования определятся лучшие из лучших в 17 номинациях. 

Среди номинантов премии в этом году именитые режиссеры Роман Виктюк, Андрей Кончаловский, Константин Райкин, Дмитрий Крымов, Кирилл Серебренников, а также актеры театра и кино Светлана Немоляева, Олег Меньшиков, Сергей Безруков, Ирина Муравьева, Евгения Симонова, Максим Аверин, Чулпан Хаматова, Владимир Машков, Елизавета Боярская, Мария Миронова, Нелли Уварова, Даниил Страхов, Александр Петров, Евгений Цыганов и многие другие.

Лауреаты в самой почетной номинации "Легенда сцены" определяются без зрительского голосования редколлегией журнала "Театрал" и утверждаются Общественным советом премии. В этом году в номинации "Легенда сцены" лауреатами стали народная артистка СССР, экс-прима Большого театра Тамара Синявская, народный артист СССР, патриарх Вахтанговской сцены Василий Лановой, а также народный артист России, худрук и основатель театра "У Никитских ворот" Марк Розовский.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице 2 декабря, в 20:00 по московскому времени. 

Реклама на ТАСС
Премия "Приоритет-2019" отметила достижения РОСНАНО в области импортозамещения и экспорта
Наград удостоились Группа "РОСНАНО" и четыре компании, созданные благодаря ее инвестициям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС