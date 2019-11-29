XII церемония вручения Премии зрительских симпатий "Звезда Театрала" пройдет 2 декабря

Москва, 29 ноября. В Театре им. Евгения Вахтангова 2 декабря состоится XII церемония вручения ежегодной Премии зрительских симпатий "Звезда Театрала". Эта единственная в России награда, лауреатов которой определяет самое независимое жюри - многотысячная аудитория зрителей. Главная задача премии - подвести итоги театрального сезона 2018-2019 годов. По результатам народного интернет- голосования определятся лучшие из лучших в 17 номинациях.

Среди номинантов премии в этом году именитые режиссеры Роман Виктюк, Андрей Кончаловский, Константин Райкин, Дмитрий Крымов, Кирилл Серебренников, а также актеры театра и кино Светлана Немоляева, Олег Меньшиков, Сергей Безруков, Ирина Муравьева, Евгения Симонова, Максим Аверин, Чулпан Хаматова, Владимир Машков, Елизавета Боярская, Мария Миронова, Нелли Уварова, Даниил Страхов, Александр Петров, Евгений Цыганов и многие другие.

Лауреаты в самой почетной номинации "Легенда сцены" определяются без зрительского голосования редколлегией журнала "Театрал" и утверждаются Общественным советом премии. В этом году в номинации "Легенда сцены" лауреатами стали народная артистка СССР, экс-прима Большого театра Тамара Синявская, народный артист СССР, патриарх Вахтанговской сцены Василий Лановой, а также народный артист России, худрук и основатель театра "У Никитских ворот" Марк Розовский.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице 2 декабря, в 20:00 по московскому времени.