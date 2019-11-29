Президентская академия и InfoWatch договорились о сотрудничестве

Москва, 29 ноября. РАНХиГС и компания InfoWatch заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали проректор, директор Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС Сергей Мясоедов и президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

Стороны договорились о совместной реализации в академии новых дисциплин, связанных с обеспечением информационной безопасности на российских предприятиях. InfoWatch будет содействовать организации и проведению стажировок, производственной и преддипломной практики студентов ИБДА.

Эксперты по информационной безопасности InfoWatch в течение 2020 года подготовят и проведут ряд мастер-классов для студентов академии. Профессионалы расскажут о существующих новых способах корпоративной защиты от внутренних угроз. Слушатели узнают о составе, категорировании и особенностях защиты критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также об основах личной и корпоративной "цифровой гигиены".

РАНХиГС со своей стороны будет способствовать внедрению актуальных теоретических и практических знаний по информационной безопасности в учебный процесс. Принято решение о совместном участии академии и компании в днях открытых дверей, днях карьеры и других мероприятиях, направленных на укрепление взаимовыгодного партнерства.

Первым шагом сторон в рамках сотрудничества станет пилотный мастер-класс преподавателей-практиков ГК InfoWatch для группы магистров Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС.

ГК InfoWatch – российский разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности организаций. Продуктовый портфель компании содержит эффективные решения по защите предприятий от наиболее актуальных внутренних и внешних угроз. Компания ежегодно увеличивает продажи своих продуктов и решений и занимает существенную долю на рынке защиты корпоративных данных в России и странах СНГ. Продукты ГК InfoWatch представлены на рынках Западной Европы, Ближнего Востока, Индии и стран Юго-Восточной Азии.

Возрастная категория 16+.