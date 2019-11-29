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Премия "Приоритет-2019" отметила достижения РОСНАНО в области импортозамещения и экспорта

Наград удостоились Группа "РОСНАНО" и четыре компании, созданные благодаря ее инвестициям

ТАСС, 29 ноября. Группа "РОСНАНО" и четыре компании, созданные благодаря ее инвестициям, стали лауреатами пятой Национальной премии в области импортозамещения и трансфера технологий "Приоритет-2019". Церемония вручения наград прошла 28 ноября в Большом зале Общественной палаты РФ.

Специальный приз "За вклад в трансфер технологий и развитие высокотехнологичного экспорта" получила Группа "РОСНАНО". Создание и развитие импортозамещающих и экспортоориентированных производств в России — одна из ключевых задач РОСНАНО. Так, по итогам 2018 года экспорт нанопродукции портфельных компаний Группы превысил 275 млрд рублей в оптовых ценах. Реализованы проекты по производству импортозамещающей продукции в семи отраслях российской промышленности, их совокупная выручка только в прошлом году составила 31,3 млрд рублей.

Победителем в номинации "Приоритет-Локализация" признано совместное предприятие РОСНАНО и мирового лидера ветроэнергетики, датской компании Vestas — "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус". Завод, расположенный в Ульяновске, стал первым в России производителем композитных лопастей для ветроэнергетических установок. Объем инвестиций в проект составил более 2 млрд рублей и позволил создать в регионе более 250 новых высокотехнологичных рабочих мест.

В номинации "Приоритет-Фарма" победу одержала биофармацевтическая компания "Нанолек", занятая импортозамещением дорогих импортных лекарств отечественными инновационными аналогами. В портфеле "Нанолек" — инактивированная вакцина от полиомиелита, препараты для лечения и терапии ВИЧ, сердечно-сосудистых, онкологических, аллергических и орфанных (редких) заболеваний. РОСНАНО инвестировало в создание современного биомедицинского производственного комплекса в Кировской области более 1 млрд рублей и вышло из проекта в августе 2019 года. 

"БЕБИГ", занимающийся внедрением на российский рынок инновационных методов лечения онкологических заболеваний, получил награду в номинации "Приоритет-Медпром". В 2008 году компания привлекла инвестиции РОСНАНО на производство отечественных микроисточников для низкодозной брахитерапии — высокоточного метода лечения рака предстательной железы. Выбор экспертной комиссии обусловлен высокой социальной значимостью технологии — снижение стоимости микроисточников сделало современную методику лечения доступной более широкому кругу медицинских учреждений.

"Нанотехнологический Центр Композитов", входящий в инвестиционную сеть Фонда инвестиционных и образовательных программ Группы РОСНАНО, стал лауреатом в номинации "Приоритет-Инновации". Компания вывела на рынок уникальную систему внешнего армирования (СВА) CarbonWrap®, ставшую эффективной заменой традиционному методу усиления железобетонных конструкций металлом.

В ходе квалификационного отбора оргкомитет Премии "Приоритет-2019" получил более 500 заявок от российских предприятий, из которых экспертный совет затем отобрал 170 наиболее успешных компаний. Соискатели доказывали новизну и практическую значимость своей продукции, рассказывали о ее конкурентных преимуществах и потенциале импортозамещения. На финальном этапе определили победителей в 23 номинациях, представляющих ключевые отрасли российской экономики.

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