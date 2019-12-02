Около 3 тыс. работ поступило на Всероссийский конкурс рисунков для детей-инвалидов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Участники из 68 регионов России прислали на конкурс рисунков для детей-инвалидов "Я могу! Я рисую!" порядка 2 900 работ. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе конкурса.

"По данным организаторов, к ним поступило порядка 2900 работ из 68 регионов России, конкурс приобрел настоящий федеральный масштаб. По сравнению с прошлым годом количество рисунков и участников выросло в пять раз, несмотря на то, что условия участия были более строгими", - говорится в сообщении.

Работы поступили из Свердловской и Курганской областей, республик Башкортостан и Татарстан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В сообщении уточняется, что призовой фонд составляет 500 тыс. рублей, результаты конкурса будут объявлены в январе 2020 года.

Ранее на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов отметил, что Свердловская область поддерживает инклюзивные мероприятия, связанные с детским творчеством. "Мы на территории области поддерживаем всегда мероприятия, связанные с творчеством граждан с инвалидностью, здесь речь идет о категории дети инвалиды. <…> Здесь надо еще и говорить о значимости этого конкурса как реабилитационной технологии. Действительно, эта площадка становится неким окном возможностей для детей проявить себя, показать себя", - сказал Злоказов.

Всероссийский конкурс рисунков для детей с ограниченными возможностями здоровья "Я могу! Я рисую!" проходит второй год. Работы принимаются на конкурс с начала июля до середины октября. Рисунки могут быть выполнены на любом материале и исполнены в любой технике рисования. В прошлом году в конкурсе приняли участие 593 ребенка из 52 регионов России и Белоруссии, было представлено около тысячи работ.

Конкурс осуществляется при поддержке АНО "Агентство Стратегических Инициатив", полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе, Уральского регионального информационного центра ТАСС.