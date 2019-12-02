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Губернатор Дмитрий Артюхов 2,5 часа отвечал на вопросы ямальцев в прямом эфире

В воскресенье на итоговый эфир ямальского губернатора поступило 3 743 обращений
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Описание
© Сергей Черкашин/Пресс-служба губернатора ЯНАО
© Сергей Черкашин/Пресс-служба губернатора ЯНАО
© Сергей Черкашин/Пресс-служба губернатора ЯНАО
© Сергей Черкашин/Пресс-служба губернатора ЯНАО

ТАСС, 2 декабря. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в воскресенье ответил на вопросы ямальцев в прямом эфире. Чуть более 2 тыс. (2 026) вопросов в этом году пришло в комментариях и личных сообщениях в аккаунтах губернатора в соцсетях. В колл-центр окружной телекомпании поступило 310 звонков, еще 1407 сообщений жители региона прислали в мессенджеры телерадиокомпании во время эфира. В пресс-службе губернатора сообщили, что всего во время подготовки и в ходе общения поступило 3 743 вопроса. Прямую трансляцию в социальных сетях губернатора посмотрело не меньше 18 тыс. человек.

Итоговый "Прямой эфир" 2019 года транслировался на страницах главы региона в социальных сетях Instagram, "ВКонтакте" и "Одноклассники", на телеканалах "Ямал-Регион", "Надым", "Новый Уренгой - Импульс", "Сигма", "Миг" и "Ноябрьск 24". "В этом году губернатор Ямала вышел не только привычным для него способом - через Instagram, но и позаботился об аудитории, которая получает информацию из традиционных СМИ, задает вопросы по телефону или через СМС. Решение совместить две среды - телевидение и соцсети - было оправданным, ведь только по каналам связи ОГТРК "Ямал-Регион" (окружная телерадиокомпания) в адрес губернатора поступило 1 717 вопросов. Это чуть меньше половины. В соцсетях подписчики задали главе региона 2 026 вопросов. Важны оба канала связи и Дмитрий Артюхов это хорошо понимает, совмещая два эфира в одном", - сообщили в пресс-службе главы региона. 

Приоритеты и рейтинги тем

Губернатор активно шел навстречу проблемным и острым вопросам. И на вопросы из студии, куда приехали активные жители из разных уголков Ямала, - некоторые добирались до Салехарда больше суток, с несколькими пересадками на различных видах транспорта. И на вопросы из соцсетей, где люди прямо ставили вопросы и говорили о трудностях. Так, он ответил на вопрос о судьбе недавно закрытого в Салехарде детского сада "Мамонтенок", показал знание и включенность в проблему ремонта больницы Тарко-Сале, на которую ему очень настойчиво указывала подписчица в трансляции, ответил на вопрос преподавателя из школы Газ-Сале о судьбе поселка - сейчас активно обсуждается, нужно ли сохранять полностью дотационный поселок с 2 тыс. жителей, и на другие.

В начале эфира ведущий обозначил темы-лидеры обращений в колл-центр. Это - жилищные вопросы, соцподдержка для многодетных семей, качество и доступность медицины, мосты, дороги, зимники и ЖКХ. Губернатор показал, что у него есть четкий план по развитию каждой из этих сфер на ближайшие четыре-пять лет и от эфира к эфиру он демонстрирует последовательность. "Жилищная тема была и будет на Ямале в ближайшие годы номером один. Это тема номер один и лично для меня. В самом начале, еще при вступлении в должность, я обозначил для себя темы - жилье, дороги, здравоохранение. Рад, что некоторые темы уходят из остроты - в прошлом году, помню, было много вопросов по стоимости перелетов. Мы немало поработали над этой темой, в два раза снизили стоимость билетов, и количество этих вопросов существенно уменьшилось", - сказал Артюхов.

Так, отвечая на звонок зрителя из Салехарда об уходе "Аэрофлота" с направления Салехард-Москва, губернатор отметил, что почему-то сложилось мнение, что кто-то "Аэрофлот" с Ямала выгонял. "Мы хотели, чтобы они остались. Сам лично пользовался их услугами, было удобно. Но, к сожалению, авиакомпания отказала, поскольку, по ее расчетам, данный рейс приносил ей убыток. Честно говоря, не понимаю - неоднократно летал, и видел, что самолет почти полный. Когда мы предложили руку помощи, меры субсидирования, как мы делаем по другим направлениям, то расчеты показали сумму в два раза большую, чем расчет авиакомпании "Ямал", - сказал Артюхов. Он добавил, что цифры сказали сами за себя - с этого года ввели на направление дополнительные рейсы авиакомпании "Ямал". "Весной наш авиаперевозчик начнет летать в Шереметьево, удобный для многих аэропорт, там появляются новые терминалы", - сказал Артюхов.

Глава региона отметил, что в ЯНАО работают над тем, чтобы ямальцам по этому направлению были доступны и кодшеринговые полеты (возможность покупки авиабилета с пересадкой или со сложным маршрутом, которые, как правило, дешевле, чем билеты, приобретенные на отдельные рейсы - прим. ТАСС). "С ноября этот рейс субсидируем, 9,5 тыс. рублей до Москвы - это дешевле, чем "Аэрофлот" <...> Думаю, всеми этими мерами тот дискомфорт, который сейчас испытывают люди, нам удастся нивелировать", - сказал Артюхов.

"Мы нашу авиакомпанию ("Ямал" - прим. ТАСС) с весны вернем примерно на то же время, что и летал "Аэрофлот". Это большое преимущество, когда есть своя авиакомпания, которую можно сфокусировать на решение задачи и, мы видим, решение находится", - добавил губернатор.

О выходном перед Новым годом

Дмитрий Артюхов высказался и по дискуссионному вопросу - нужно ли сделать 31 декабря выходным днем. "Если спрашиваете меня как жителя, то я за то, чтобы 31 декабря был выходной. Если как должностное лицо, то есть порядок установления праздничных и выходных дней, в 2019 году они утверждены, и 31 декабря - рабочий день <...> По большому счету, выходной или рабочий этот день, может решить коллектив. Не вижу в этом острой проблемы. Если внутри коллектива договорятся с руководителями, то вопрос решается", - отметил Артюхов.

Второй эфир - удвоение числа вопросов

Первый прямой эфир Артюхова с ямальцами, который транслировался по крупнейшим телеканалам региона, состоялся в декабре 2018 года, через три месяца после вступления в должность губенатора. Спустя год ямальцы прислали губернатору в два раза больше вопросов. "Ямальцы видят смысл в прямых эфирах, знают, что их проблемы замечают, фиксируют результативную реакцию власти. Поэтому отзываются на подобные интерактивные мероприятия с главой региона. Люди знают, что не потратят свое время напрасно, следя за эфиром, который в этом году продолжался почти 2 часа 40 минут", - отметили в пресс-службе.

"Дмитрий Артюхов регулярно общается с подписчиками в прямых эфирах в соцсетях, проводит открытые встречи с населением в каждом городе и районном центре. И все вопросы, даже те, на которые он не успел ответить из-за ограниченного времени, попадают в отработку и под контроль губернатора", - добавили там.

Мнение эксперта

Андрей Цепелев, эксперт Института развития интернета:

"На прямой линии губернатор объявил о введении крупной новой льготы. С 2020 года люди, которые переехали на работу на Ямал, смогут получать максимальный северный коэффициент с первого дня работы. Ранее он зарабатывался три года. Для Севера это революционное нововведение.

Обычно такие важные решения объявлялись традиционными способами - на ежегодных докладах, посланиях, собраниях. Дмитрий Артюхов объявил о важном решении через интернет-трансляцию. Я впервые вижу такую практику в губернаторском корпусе".

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