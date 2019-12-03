"Святогор" показал работу нового водозабора в Ивделе. Фоторепортаж

Обновленное здание городского водозабора открыли год назад в городе Ивделе Свердловской области. Объект реконструировали специалисты ОАО "Святогор" - предприятия металлургического комплекса УГМК, инвестиции предприятия превысили 50 млн рублей. Прежний водозабор строился для котельных и работал в рамках учреждений пенитенциарной системы с 1970-х годов. Многие детали его конструкции давно вышли из строя.

Специалисты "Святогора" здания полностью отреставрировали, помещения, где хранятся вещества для хлорирования воды, облицевали кислотоупорной плиткой. Снаружи стены здания защитили от внешних воздействий, выветривания и осадков профлистом с полимерным покрытием. Старые деревянные окна заменили на современные пластиковые, установили новые двери.

Путь воды

Перед поставкой ивдельчанам питьевая вода проходит двухступенчатую очистку. Через поверхностный водозабор, закрытый водоприемный колодец, где происходит ее отстаивание, механические фильтры вода поступает на установку напорной фильтрации, после чего в нее добавляются реагенты и коагулянты, отсекающие химические и органические вещества и соединения. После этого вода попадает на первую ступень фильтров, которая представляет из себя три стеклопластиковых резервуара с кварцевым песком по 6 куб. м каждый - это так называемые фильтры-осветлители. После них – вторая ступень фильтрации, которая представляет собой такие же резервуары, но с активированным углем.

После очистки вода поступает в резервуары, расположенные в отдельно стоящем крытом отапливаемом сооружении. Общая емкость двух резервуаров - 300 куб. м. Это буферный запас чистой воды на пиковые периоды потребления, чтобы насосы находились в равномерном рабочем режиме и служили максимально долго и эффективно.

Мониторинг качества воды

Мониторинг качества воды в реке Ивдель ведется в ежемесячном режиме с декабря 2017 года. По окончании реконструкции городского водозабора города Ивделя, в октябре 2018 года, к этим наблюдениям добавился анализ питьевой воды после ее очистки и подготовки. Отбор ведется в двух точках: на входе на очистные сооружения и на выходе из резервуаров чистой воды, расположенных на очистных сооружениях. Таким образом, исследования показывают не только качество очистки питьевой воды, но и состояние водной артерии – реки Ивдель.