"Святогор" завершил первый этап гидроизоляции чаши отработанного карьера. Фоторепортаж

ОАО "Святогор" (предприятие металлургического комплекса УГМК, Свердловская область) представило журналистам итоги природоохранных мероприятий, которые были проведены за год на Северном медно-цинковом руднике. Гостям в том числе показали работы по гидроизоляции и торкретированию чаш отработанных карьеров.

Технология

Завершены работы первого этапа по торкретированию* (гидроизоляции) южной чаши отработанного карьера Шемурского месторождения. Особое внимание при выполнении работ уделялось водоотведению. Для этого на подготовительном этапе в трещины, где появляется вода, подавался специальный материал, который изнутри заполняет пустоты, выдавливает воду и предотвращает ее новое появление. После тщательной очистки поверхностей был нанесен первый слой торкрет бетона толщиной 20 мм, после этого закреплена базальтовая сетка. И уже на нее нанесены дополнительно 30 мм торкрет бетона. Данный материал рассчитан на агрессивную среду. В качестве финишного покрытия выступает полимочевина, которая также наносится с помощью распыления. После высыхания она приобретает структуру пленки. Поэтому покрытие получается достаточно прочным, эластичным, устойчивым к износу и разрывам.

Итогом работ, выполненных в период с мая по октябрь 2019 года, стала гидроизоляция бортов и автомобильных съездов общей площадью порядка 15 тыс. кв. м. На сегодняшний день на обработанные площади завозятся слабоминерализованные породы, а также серноколчеданные руды – в этом году планируется складировать в южной чаше порядка 90 тыс. куб. м. В следующем году мероприятия по торкретированию будут продолжены. Подрядная организация зайдет на объект весной 2020 года.

*Торкрети́рование (лат. tor - "штукатурка" и cret — "уплотненный") — нанесение на поверхность бетонных или железобетонных конструкций слоя бетона или других строительных растворов (штукатурки, глины).