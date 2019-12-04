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VI Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" пройдет 10 декабря

Участники обсудят влияние жизненных ценностей на развитие общества и экономики

Москва, 4 декабря. В Ломоносовском корпусе МГУ 10 декабря пройдет VI Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес", организаторами которого выступают Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и компания "Иннопрактика".

VI Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" продолжает традицию ежегодных встреч представителей науки, бизнеса, образовательных учреждений, институтов развития и госструктур, выступая коммуникационной площадкой для обмена опытом и поиска практических решений в области развития человеческого капитала для экономического роста страны.

Основное тематическое направление VI Конгресса - формирование ценностей и их влияние на развитие общества и экономики. 

"Технические инновации, являющиеся сегодня частью общего процесса развития экономики, не могут быть успешными вне культурных и социальных инноваций, — считает первый заместитель генерального директора негосударственного института развития "Иннопрактика" Наталья Попова. — Ценности, заложенные в детстве, становятся основой личной и профессиональной успешности человека. Поэтому очень важно, чтобы связка "семья — ребенок — школа" работала как слаженный механизм формирования базовых знаний и навыков, необходимых для продуктивного сотрудничества представителей различных сообществ. Человек, способный мыслить самостоятельно и продуктивно, — центральная фигура, востребованная и современным бизнесом, и наукой, и государством".

Откроет VI Конгресс пленарное заседание на тему "Культурный код экономики: все мы родом из детства", в рамках которого участники обсудят, что является ключевым фактором в формировании личности: семья, образовательные учреждения, сообщества, СМИ или массовая культура.

В числе спикеров пленарного заседания конгресса: заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец; помощник президента РФ, председатель попечительского совета РНФ Андрей Фурсенко; министр просвещения РФ Ольга Васильева; министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев; генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев; ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик Виктор Садовничий; председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков; генеральный директор, директор по организационному развитию и управлению персоналом "Яндекс" в России Елена Бунина.

Параллельные сессии конгресса будут представлены в формате четырех отдельных территорий, где пройдет обсуждение различных аспектов формирования ценностей, закладываемых в детстве. Так, на площадке HR-территории в рамках дискуссионного клуба "Школьное образование как флагманское направление развития общества" будут обсуждаться актуальные для российского образования вопросы, например: могут ли профессиональные сообщества стать культурными драйверами, помогающими находить, аккумулировать и распространять в обществе позитивную повестку для сферы образования. Круглый стол на тему "Новая культурная среда: искусственный интеллект для кадров или кадры для искусственного интеллекта?" объединит участников, готовых поделиться мыслями о том, как ИИ повлияет на рынок труда, какие кадры необходимы для нового рынка, как их искать и воспитывать. Участники панельной дискуссии "Аграрное образование в России: как вернуть большую науку в аграрные вузы?" обсудят, какие вузы и специалисты нужны сегодня сельскому хозяйству.

В рамках Территории технологического предпринимательства участники открытого заседания Ассоциации национальных чемпионов поделятся мнением о том, как культурные рамки и национальные психологические особенности, формирующиеся с детства, зачастую мешают открыто признавать неудачи в инновационной сфере, анализировать их и делиться опытом с другими участниками рынка и как смена культурного восприятия инноваций может повлиять на развитие экономики страны.

Территория науки, культуры и спорта соберет представителей этих сфер для обсуждения аспектов, связанных с поиском кадров, формированием навыков и развитием компетенций, необходимых для управления научными и спортивными организациями. Участники сессий поделятся мнением по поводу того, как школа, спортивные сообщества и спортивные кумиры влияют на молодежную субкультуру, какие профессии появятся завтра и как обучать им сегодня.

Молодежная территория станет площадкой, на которой школьники смогут принять участие в дебатах на тему генерации идей в области инноваций, сыграть в игру живого действия "Культурный код", которая знакомит с механизмами влияния культурного кода на ценности современного общества.

На протяжении всего мероприятия будет работать выставка образовательных технологий — Территория достижений. Площадка соберет прикладные научно-исследовательские разработки школьников, молодых ученых и предпринимателей, направленные на развитие человеческого капитала. На выставке будут представлены инновации для обучения и развития различных навыков, включая VR- и нейротехнологии, образовательные платформы, технологическое оборудование для занятий по экологии, проекты на основе информационных и блокчейн-технологий и другие проекты.

Возрастная категория 6+.

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