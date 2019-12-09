Денис Пучков: успешный адвокат должен быть активным

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил с представителями адвокатского сообщества вопросы регулирования рынка профессиональной юридической помощи и развития адвокатской деятельности и адвокатуры. Накануне Дня юриста о проблемах сообщества корреспондент ТАСС поговорил с управляющим партнером адвокатского бюро LOYS, членом Ассоциации юристов России, офицером Международной ассоциации юристов (International Bar Association, IBA), старшим преподавателем Уральского государственного юридического университета Денисом Пучковым.

— Денис Валентинович, это второе наше интервью. В первом вы простым языком объяснили сложные вопросы о работе адвокатского сообщества. Продолжим в том же ключе?

— Если юрист говорит сложным языком, значит, хочет запутать. Или для глянца (смеется). Так что давайте.

— Глава правительства на совещании с представителями адвокатского сообщества заявил о необходимости уточнить ряд законодательных норм, регулирующих работу этого сообщества. Какие именно нормы мешают эффективной работе и как давно возникли эти трудности?

— На сегодняшний день не отрегулированы проблемы, изложенные в законопроекте, который готовился Совфедом в лице главы профильного комитета Андрея Клишаса. В документе было множество новелл, которые не дошли до первого чтения в Госдуме, и были приняты в другом контексте – отличным от того, который планировался. Признаюсь честно – с рядом новелл я не был согласен. По запросу Госдумы давал соответствующее заключение по ряду мер, которые не должны были быть приняты.

Эффективно защищать граждан мешают не нормы в адвокатском законодательстве – думаю, глава правительства говорил не об этом. Надо говорить о других нормах. Например, попасть в следственный изолятор к подзащитному очень сложно, порой приходится ждать часами. К клиенту не пускают с компьютером, а сейчас это инструмент, без которого невозможно работать.

— А это наше достояние или за рубежом так же?

— Только наше.

— Своего рода презумпция виновности адвоката?

— Да. В Матросской Тишине меня досматривают полностью, мое досье пролистывают. А в досье - конфиденциальная информация. В этом году появилась тенденция удалять адвокатов с судебного заседания. Мешает ли это эффективной работе? Конечно. Но защитникам порой сложно понять, как правоприменитель использует закон, на чем строится обвинение. В таких ситуациях у некоторых адвокатов опускаются руки, что сказывается на их поведении в суде.

— В рейтинге качеств адвоката стрессоустойчивость на каком месте?

— Стрессоустойчивость – первое. Честно признаюсь, этим качеством на 100% я не обладаю. И не менее важно безукоризненное знание материалов дела. Суд всегда замечает уверенность адвоката.

— Это ведь вопрос качества адвоката. Если он сырой – на нем и едут, а если зубастый и аргументированный – лучше с ним не обострять ситуацию. Это вопрос подготовки или, может, изначальной селекции будущего юриста на стадии абитуриента?

— В образовании, и не только в юридическом - системная проблема. Многие не хотят учиться. В интернете можно скачать что угодно – контрольную, курсовую, без особых усилий скомпилировать дипломную работу. Я, как старший преподаватель УрГЮУ, в теме, поверьте. Но есть и хорошие ребята, и у нас в бюро такие самородки работают.

— И что показала многолетняя селекция?

— Главный драйвер восхождения юриста – огромное желание работать. А вы что думаете – какая главная цель этих ребят?

— Стать адвокатом-брендом…

— Может быть. Но для меня важно другое. Всех этих самородков должно объединять одно – желание работать в команде. Я вижу, что будет делать человек в команде, какие его качества приведут к результату в коллективной работе.

— Так все-таки почему к качеству адвокатских услуг периодически возникают вопросы?

— Еще раз повторю – потому что такой адвокат ленится работать и развиваться. Работа адвоката – это постоянный мониторинг законодательных изменений, работа с документами, изучение материалов дела, общение с клиентами. Ключевое слово во всем этом многообразии – постоянный.

— В нашем правосудии нет прецедентного права. Насколько это помогает или мешает?

— Встречный вопрос: кому?

— Системе правосудия.

— Слишком малая судебная практика в государстве – всего 25 лет. Можно, конечно, ссылаться на СССР, но когда говорим о прецедентном праве, например, Англии или США, то должны понимать, сколько столетий английскому или североамериканскому праву. Конечно, хорошо найти судебную практику и привести ее в пример судье, но ставить это в ранг законодательной инициативы еще не время. Практика правоприменения еще не сформировалась, государство – еще в поиске решения проблем. Мы находимся на этапе становления.

— А какой примерно срок?

— Думаю, еще не меньше 30 лет.

О собеседнике

Денис Пучков – основатель бюро LOYS (до 2019 года - Puchkov&Partners). Специализируется на уголовном праве, адвокатских расследованиях, судебных разбирательствах и защите интеллектуальной собственности. Член Ассоциации юристов России, офицер Международной ассоциации юристов (International Bar Association, IBA), член комитета директоров Международной криминологической ассоциации (International Society of Criminology).

Окончил следственный факультет Уральского юридического института МВД РФ, Институт Адвокатуры, Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова. Кандидат наук.

С 2015 года совместно с кафедрой уголовного права УрГЮУ выступает организатором научно-практической конференции "Ковалевские чтения". За прошедшее время конференция вышла за рамки уголовной специализации и превратилась в международную площадку для обсуждения актуальных юридических вопросов.

Беседовал Георгий Летов