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Новый принцип начисления северных надбавок на Ямале поможет устранить дефицит кадров

Об изменениях принципов накопления северного коэффициента для работников бюджетной сферы сообщил губернатор Дмитрий Артюхов в ходе прямого эфира с жителями округа
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов (слева) Сергей Черкашин/Пресс-служба губернатора ЯНАО
Описание
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов (слева)
© Сергей Черкашин/Пресс-служба губернатора ЯНАО

ТАСС, 6 декабря. С 1 января 2020 года на Ямале меняется принцип накопления северного коэффициента для работников бюджетной сферы. Максимальную надбавку в 80% специалисты будут получать с первого дня работы. Об изменениях сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время прямого эфира с жителями округа.

В пресс-службе губернатора сообщили, что эта мера должна сделать более привлекательным округ для самых востребованных работников – врачей, учителей, воспитателей и спортивных тренеров. Максимальная надбавка будет начисляться и тем, кто только приедет на Ямал работать, и тем, кто уже сейчас занят в бюджетной сфере, но еще не успел накопить коэффициент в 80%. "Люди, приехавшие на Ямал, смогут получать максимальный северный коэффициент с первого дня работы. Часто приходилось сталкиваться с этой проблемой в переговорах с хорошим врачом, которого мы хотим заманить, с учителем, которого мы сильно ждем в новой школе. Уверен, что так мы сможем привлечь людей в самые остродефицитные профессии – тренер в спорте, учитель в музыкальной школе и другие. Они смогут претендовать на достойную зарплату, не ожидая несколько лет. Для многих людей, которые решают ехать на север, это станет серьезным аргументом", – сообщил губернатор.

Время решать кадровый вопрос

"В ближайшие годы на Ямале будут построены десятки новых социальных объектов: больниц, школ, детских садов, учреждений спорта. Например, до 2024 года запланировано строительство 28 школ и 30 детских садов. Решать кадровый вопрос нужно уже сейчас", - отметили в пресс-службе.

На Ямале уже существует дефицит работников в бюджетной сфере. На начало декабря, по данным региональной службы занятости, в базе вакансий насчитывается более 7 тыс. открытых позиций, почти треть из них – специалисты бюджетных организаций. В сферу здравоохранения требуется 560 работников, из них 54% с профильным медицинским образованием, в сферу образования – 461 работник, из них 66% – с педагогическим образованием, в спортивные организации – 75 работников, из них 44% – с профильным образованием.

"В округе достаточно высокий уровень занятости населения, и главной задачей остается трудоустройство местных жителей. Если анализировать спрос и предложение на рынке труда, то, например, у нас требуется 340 врачей, а на учете стоит всего пять безработных. Похожая ситуация по педагогическим работникам: 175 вакансий. На учете стоит 80 педагогов, но из-за разброса муниципальных образований складываются ситуации, когда педагог требуется в одном муниципалитете, а стоит на учете в другом. Все эти цифры говорят о том, что предложений недостаточно, чтобы закрыть потребность работодателей в бюджетной сфере", – рассказала директор департамента занятости населения Ольга Акинина.

Она также рассказала о вакансиях, на которые уже длительное время не могут найти работников. Более года остаются вакантными 117 рабочих мест по специальности врач, 32 – медицинская сестра, 16 – учитель и педагог. Например, с декабря 2017 года педиатр требуется в тазовскую Центральную районную больницу. С марта 2018 года в Детскую школу искусств №2 в Новом Уренгое – преподаватель по классу духовых инструментов.

"Сегодня в бюджетной сфере в округе трудятся 78 тыс. человек, то есть каждый четвертый работающий ямалец. Только чуть более 5% этих работников получают еще не полную северную надбавку. Несмотря на то, что благодаря указам президента зарплата в социальной сфере достаточно высока, без соответствующих доплат она недостаточна для того, чтобы человек принял решение переехать жить на Ямал. Тем более рынок педагогов и врачей сейчас дефицитный во всей Российской Федерации", – отметила директор департамента экономики Светлана Гусева.

Опыт других регионов

При разработке изменений Ямал изучил опыт других регионов. Максимальный коэффициент с первого дня работы в бюджетной сфере уже ввели на Камчатке в 2015 году, в Ненецком автономном округе и Республике Коми в 2005 году. "Статистика показала, что там проблема дефицита кадров в этих профессиях стала менее острой", - сказано в сообщении пресс-службы.

О прямом эфире

На вопросы ямальцев губернатор Ямала Дмитрий Артюхов ответил в прямом эфире, это был второй его подобный опыт. В комментариях и личных сообщениях в аккаунтах губернатора в соцсетях в этом году пришло 2026 вопросов. В колл-центр окружной телекомпании поступило 310 звонков, еще 1407 сообщений жители региона прислали в мессенджеры телерадиокомпании во время эфира. Всего во время подготовки и в ходе общения поступило 3743 вопроса. Прямую трансляцию в социальных сетях губернатора посмотрело не меньше 18 тыс. человек.

Итоговый "Прямой эфир" 2019 года транслировался на страницах главы региона в социальных сетях Instagram, "ВКонтакте" и "Одноклассники", на телеканалах "Ямал-Регион", "Надым", "Новый Уренгой - Импульс", "Сигма", "Миг" и "Ноябрьск 24". "В этом году губернатор Ямала вышел не только привычным для него способом, через Instagram, но и позаботился об аудитории, которая получает информацию из традиционных СМИ, задает вопросы по телефону или через СМС.

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