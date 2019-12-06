Госкорпорация по ОрВД отмечает Международный день гражданской авиации

Москва, 6 декабря. Генеральный директор Федерального государственного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД") Игорь Моисеенко поздравил работников предприятия и всей авиационной отрасли с профессиональным праздником – Международным днем гражданской авиации, который установлен Генеральной Ассамблеей ООН по ходатайству ИКАО и отмечается во всем мире 7 декабря.

"История авиации имеет немало славных и легендарных страниц, которые навсегда останутся в сердцах тех, кто искренне посвятил себя любимому делу – служению гражданской авиации. В ее летописи крупнейшие открытия и изобретения, освоение летной техники, боевые и трудовые подвиги. Этот праздник объединяет множество людей по всему миру, вкладывающих частичку себя в авиационное измерение жизней. Работа авиаторов чрезвычайно почетна и ответственна, она требует высокого профессионализма, мужества, умения в чрезвычайных ситуациях оперативно и грамотно принимать решения. Сердечно желаю работникам предприятия успехов в покорении новых высот в авиационной отрасли, крепкого здоровья, счастья, благополучия и ярких побед - как в небе, так и на земле", - сказано в поздравлении Игоря Моисеенко, опубликованном на официальном сайте ГК ОрВД.

Стоит заметить, что национальный провайдер аэронавигационного обслуживания отметит профессиональный праздник рядом производственных достижений. На этой неделе центром развития инновационных технологий и учета беспилотных воздушных судов ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", оказывающим Федеральному агентству воздушного транспорта (Росавиация) техническую поддержку в организации работы по регистрации беспилотников, обязательной в России с 27 сентября, на учет поставлено десятитысячное беспилотное воздушное судно. Отсчет ведется с момента начала административных процедур. За указанный период группой обработки обращений владельцев БВС принято более 6000 входящих телефонных звонков. Группа работает в интенсивном режиме, не оставляя без внимания ни один запрос. Основные вопросы пользователей связаны с процедурой учета, использованием воздушного пространства, уточнением статуса рассмотрения поданного заявления.

А 5 декабря в Магаданском центре ОВД филиала "Аэронавигация Северо-Востока" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" на аэродроме Магадан (Сокол) имени Владимира Высоцкого введены в эксплуатацию обновленные схемы точного захода на посадку с применением Instrumental landing system (ILS). Теперь у экипажей прибывающих в воздушную гавань самолетов появилась возможность выполнения точного захода на посадку по минимуму I категории ИКАО с использованием новой системы ILS2700/DME/NL2700. Этот факт окажет позитивное влияние на регулярность и безопасность полетов в международном аэропорту Сокол во время неблагоприятных метеоусловий, которые регулярно имеют место в данном регионе.