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Зрители Международного фестиваля "Цирк нашего детства" впервые увидели новые жанры

Организаторы отмечают, что зрители в рамках любого из представлений также могут познакомиться с национальной культурой, традициями, колоритом и разнообразием циркового искусства разных континентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. Зрители Международного детского и молодежного фестиваля "Цирк нашего детства", который завершился в воскресенье в Екатеринбурге, впервые увидели новые жанры циркового искусства, а также в рамках любого из преставлений смогли приобщиться к национальной культуре, традициям, колориту и разнообразию циркового искусства разных континентов. Об этом рассказали в оргкомитете фестиваля.

"В Екатеринбурге впервые проводится международный детский фестиваль циркового искусства. Зрителям повезло стать свидетелями этого уникального зрелища и открыть для себя такие редкие цирковые жанры, как икарийские игры и мачта, представленные юными артистами из Аргентины, Эфиопии и Кубы. Благодаря фестивалю у зрителей появилась уникальная возможность в рамках любого из представлений познакомиться с культурой, национальной традицией, колоритом и разнообразием циркового искусства разных стран", - рассказали там.

"Любители цирка есть в каждом городе нашей страны, потому что Россия - цирковая страна, Россия любит цирк, в России самое большое количество стационарных цирков, и самая большая в мире государственная цирковая компания - "Росгосцирк". Проведение фестиваля любого масштаба для города - это событие, потому что там можно увидеть созвездие артистов, а если фестиваль молодежный - то молодых исполнителей, из которых вырастают звезды. Замечательно, что в Екатеринбурге проходит фестиваль. Те жители городов, где проходят фестивали - счастливые люди. Оставаясь в своем городе, они приобщаются к замечательному цирковому искусству!", - отметил художественный руководитель-главный режиссер ФКП "Росгосцирк" Гия Эрадзе.

Как считает директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова, современные зрители стали более требовательные и внимательные. "Сейчас уже не так сложно добавить к шоу ярких красок в виде световых эффектов, конфетти и лазерного шоу, это, безусловно, прекрасно дополняет программу, но все же не является главным фактором успеха. Мастерство, уникальность идеи номера, блестящее исполнение трюков и яркий образ артиста ценятся зрителями гораздо больше. Также традиционно высока посещаемость программ с большим количеством животных - это факт, оспаривать его бессмысленно", - сказала она ранее в интервью ТАСС.

За Гран-при и звания лауреатов детского и молодежного фестиваля циркового искусства в течение двух дней боролись дети в возрасте от пяти лет из Украины, Испании, Германии, Монголии, Эфиопии, Кубы, Чили, Аргентины и России, а также из Донецка и Луганска.

О фестивале

Международный детский и молодежный фестиваль циркового искусства "Цирк нашего детства" (0+), в течение двух дней представлявший мастерство талантливых юных артистов цирка в возрасте от 5 до 18 лет, завершился в воскресенье в Екатеринбурге. Он был посвящен 100-летию со дня основания государственных цирков в России. Фестиваль прошел при поддержке министерства культуры РФ и Росгосцирка.

О цирке

Екатеринбургский государственный цирк был открыт 1 февраля 1980 года. По своей конструкции его здание считается одним из лучших в Европе, оно приспособлено для самых сложных постановок, интерьер отделан уральским камнем. В цирке 2400 мест, два манежа - основной и репетиционный. Цирк носит имя народного артиста СССР, дрессировщика Валентина Филатова.

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