Штаб по защите бизнеса с партнерами обсудили задачи на 2020 год

Москва, 9 декабря /РАНХиГС/. В Московской торгово-промышленной палате (МТПП) прошла встреча Штаба по защите бизнеса с общественно-деловым сообществом и партнерами. Во встрече приняли участие руководители ведущих бизнес-ассоциаций Москвы, амбассадоры Штаба, GR-объединения, ведущие вузы, адвокатские образования и юридические фирмы страны. Обсуждались проблемы бизнеса Москвы, а также задачи Штаба на 2020 год.

Во вступлении президент МТПП Владимир Платонов обратил внимание на то, что предпринимательская деятельность в России за 30 лет своего существования изменила к лучшему облик не только Москвы, но и страны. В настоящее время для бизнеса вводятся новые правила и требования, поэтому следует рассмотреть и способы защиты, чтобы нагрузка на предпринимателей не становилась чрезмерной. Председатель Общественно-делового совета при Штабе, вице-президент МТПП, Сурен Варданян отметил: "Наша встреча – это прекрасная возможность поговорить о работе совета Штаба и о возможностях кооперации с бизнесом".

"За три года число средств, собираемых за счет налогов на МСП в городе, увеличилось на 47%, выросло и количество регистрируемых компаний. Но нам важно получить от вас обратную связь", - отметил замруководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Александр Исаевич.

По словам Александра Исаевича, власти готовы формировать новые форматы помощи бизнесу, для чего планируется привлечь ведущие вузы: в частности, с семью учебными заведениями уже подписано соглашение о такой работе.

Спикер обратил внимание на существующие меры поддержки, например, возможности получить субсидию. Кроме того, власти готовы идти навстречу бизнесу. Например, сейчас предприниматель не всегда привязан к тому адресу, по которому зарегистрирован бизнес, что хорошо отражается в росте таких пространств как коворкинги. С другой стороны, как отметили участники, существует проблема адресов массовой регистрации, над которой Штаб также будет активно работать.

В ближайшее время власти Москвы планируют запустить новую меру поддержки для коворкингов, которые смогут получить финансовую поддержку и стать частью городской инфраструктуры по поддержке предпринимателей. Кроме того, произошел запуск ряда городских акселераторов по самым разным направлениям, чтобы решить проблему нехватки кадров. Представитель Департамента предпринимательства предложил рассмотреть возможность периодической ротации членов Общественно-делового совета Штаба с учетом их активности и результатов деятельности.

Начальник управления по обеспечению деятельности Штаба Анатолий Мальцан рассказал о задачах Штаба. Он отметил, что Штаб помогает выстраивать взаимодействие с органами власти и бизнес-сообществом, решать системные проблемы, влияющие на ведение предпринимательской деятельности из-за несовершенства действующего законодательства, и заниматься профилактикой правонарушений. Штаб действует в целях защиты прав инвесторов и предпринимателей. Сегодня в Штаб входят руководители основных органов власти Москвы. Скоро в состав Штаба войдет еще шесть руководителей московских и федеральных структур. Сам Штаб возглавляет Мэр Москвы Сергей Собянин.

"Общественно-деловой совет при Штабе – это верхне-уровневая площадка. Планируется существенно усилить состав совета руководством ключевых деловых ассоциаций, включая международных. В Совет также войдут представители научно-исследовательских и образовательных организаций, ведущие специалисты в области экономики и права, представители институтов развития. Совет призван стать "воронкой" для предложения и апробации проектов, ориентированных на качественное улучшение условий ведения бизнеса в Москве", - сказал Анатолий Мальцан.

По словам спикера, в рамках совета будут созданы рабочие группы по разным направлениям предпринимательства, представляющим ключевые сектора экономики Москвы. Задача власти – услышать бизнес, спросить, что ему нужно, а затем помочь бизнесу.

О мерах поддержки для бизнеса говорил и Владимир Платонов. В своем выступлении он рассказал о реализации проекта "Документы в порядке", который позволяет подготовить шаблоны документов с учетом последних изменений законодательства. Члены МТПП еженедельно получают рассылку с шаблонами актуальных документов. Владимир Платонов выразил заинтересованность в сотрудничестве со Штабом в рамках проекта.

Управляющий партнер АБ "Деловой Фарватер" Роман Терехин рассказал о создаваемом при Штабе правовом совете. Он отметил, что в составе совета есть юристы с опытом защиты бизнеса и взаимодействия с органами государственной власти. По его словам, совет будет работать по двум направлениям. Первое – это работа с обращениями предпринимателей, обеспечение эффективной правовой экспертизы и выработка отзывов и предложений. Второе – это проработка наиболее сложных кейсов защиты бизнеса, требующих специальных компетенций в определенных отраслях, выработка решений по системным проблемам развития бизнеса, где требуется изменение действующего законодательства.

Олег Румянцев, управляющий партнер консалтингового агентства "Румянцев и партнеры", отметил, что бизнес испытывает необходимость в усилении GR-функции Штаба, потому что само бизнес-сообщество заставляет лиц, принимающих решения, по-новому выстраивать систему принятия решений. По предложению участников встречи ключевые предложения по улучшению бизнес-среды, поступающие от МТПП, Уполномоченного по правам предпринимателей в Москве Татьяны Минеевой, Деловой России, Опоры России и других должны проходить через Штаб как одно окно, а Общественно-деловой совет – площадка, где каждый член имеет возможность вести свой проект при институциональной поддержке Штаба. По мнению Олега Румянцева назрел момент для создания GR-лиги при Штабе.

Директор Института бизнес-права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина Дмитрий Гриц рассказал о том, как юридические клиники при вузах могут помочь Штабу и бизнесу в реализации поставленных задач. Рассказал о возможностях привлечения к работе студентов-магистрантов, которые уже ведут профессиональную деятельность под руководством опытных наставников из числа профессорско-преподавательского состава.

Амбассадор Штаба в СВАО и видный предприниматель Андрей Ковалев также подчеркнул центральную роль Штаба для обеспечения взаимодействия бизнеса и власти Москвы. "В Северо-Восточном округе этой работой я займусь серьезно. В конце января проведу большое совещание с руководством префектуры, глав управ, всех предпринимателей. Соберу инициативную группу. Я абсолютно поддерживаю действия Штаба. Вижу реальные действия Штаба. К сожалению, не все предприниматели знают о Штабе", - сказал Андрей Ковалев.

Сурен Варданян подвел итоги встречи, отметив действительно важную и уникальную роль Штаба в защите бизнес-сообщества и конструктивном диалоге с органами власти. Спикер призвал всех участников направлять предложения о мерах, которые необходимо рассмотреть для улучшения состояния бизнес-климата. Кроме того, он поблагодарил всех за активное участие в дискуссии и вопросы для выступающих.

Предложения по работе Штаба на 2020 год можно направить по адресу электронной почты shtab@mos.ru.

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