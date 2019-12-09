Директор Института финансов и права УрГЭУ: год не показал существенного роста экономики

ТАСС, 9 декабря. Директор Института финансов и права крупнейшего экономического вуза Урала - Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ), доктор экономических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования РФ Максим Марамыгин оценил позитивные и негативные итоги уходящего года.

По его словам, к положительным тенденциям 2019 года можно отнести четырехэтапное (на 1,25%) снижение ключевой ставки Банка России. Это, отмечает профессор, показывает, что главный регулятор - ЦБ, который отслеживает все финансовые и денежные рынки в стране, - с высокой долей оптимизма смотрит на стабильность финансовой системы России.

"Уровень инфляции держится на уровне ниже 4% годовых, что вполне сопоставимо с развитыми странами Европы и мира. В США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и ряде европейских стран стандартная ставка инфляции 2-3%. При этом во многих странах инфляция выше 4%, то есть России отчасти есть чем похвастаться, поэтому и снижается ключевая ставка ЦБ. Исходя из этого можно прогнозировать снижение ставок по кредитам, большую доступность заемных средств для населения, причем не от микрофинансовых организаций (МФО), а от банков. Это важно, потому что банки - более весомые игроки на рынке, которые, как правило, не допускают финансовых нарушений", - отметил Марамыгин.

Он продолжил, что, год не показал существенного роста экономики, потому что рост на уровне 1,5% - это ниже общемировых темпов. "Общемировая экономика растет на 2-2,4% годовых. И что не радует точно - это отсутствие роста реальных доходов населения. Есть разные методики расчетов, некоторые из них показывают даже снижение реального уровня доходов населения. После 2014 года эту тенденцию так и не удается переломить. Это самое большое разочарование уходящего года", - сказал профессор.

Говоря о прогнозах, Максим Марамыгин отметил, что, по его мнению, до 2024 года прорыва в экономике не ожидается, с другой стороны, он надеется, что и провала не будет, в 2020 году сохранится экономический уровень 2019 года. "Главная проблема нашей экономики - это фактическое уничтожение малого и среднего бизнеса. Какие бы программы поддержки малого бизнеса ни принимались, все они приводят к его сокращению. Полтора процента прироста российской экономики (по разным данным, от 1,3 до 1,7%) - это максимум, что может дать экономика, основанная на крупных госпредприятиях, как в России. Банковский сектор сжат, бизнес работает с двумя крупными госбанками, сегмент рынка малых и средних предприятий поглощается крупнейшими компаниями и промышленными группами. Чем крупнее корпорация, тем она менее гибкая. Самая гибкая форма бизнеса - это, конечно, малое предприятие. Но оно и самое чувствительное к любому изменению рынка, спроса, конкуренции, конъюнктуры. Пока государство не повернется в сторону малого бизнеса, подъема и развития страны не будет", - констатировал профессор Марамыгин.

Отвечать на вызовы времени

По словам Максима Марамыгина, одним из ответов на грядущие вызовы станет открытие в возглавляемом им институте набора на обучение специалистов по цифровому праву, которые будут регулировать возникающие юридические тонкости и правовые формальности применительно к цифровой экономике. "В следующем году одними из первых в стране мы открываем набор на обучение специалистов в области цифрового права. Регулирование правовых отношений в цифровой сфере становится все белее актуальным. Цифровизация включается в хозяйственные отношения колоссальными темпами, а юридической поддержки данных сделок нет. Ежегодный темп прироста операций, объединяемых понятием краудэкономика (краудфандинг, краудлендинг, кредитные платформы Р2Р, Р2В), превышает 50%. С 1 января 2020 года в РФ вступает в действие закон о краудфандинге. Кроме данного правового акта, ничего нет, в том числе подзаконных актов, расшифровывающих механизм реализации закона", - отметил эксперт, добавив, что, кроме краудэкономики, есть шерингэкономика, которая также развивается колоссальными темпами. "Каршеринг - это видимая макушка этого айсберга, есть шеринг товаров, недвижимости, машин, услуг. Ежегодно рынок шеринга прирастает до 60%", - констатировал профессор Марамыгин.

Об УрГЭУ

Уральский государственный экономический университет - крупнейший базовый многопрофильный экономический вуз Уральского региона, в котором обучаются более 17 тыс. студентов. В университете работают около 600 преподавателей, среди них более 80 докторов наук и 340 кандидатов наук, преимущественно в сфере экономики и финансов. За 52 года своей истории вуз подготовил свыше 130 тыс. специалистов для разных отраслей народного хозяйства. Функции учредителя УрГЭУ выполняет Министерство науки и высшего образования РФ.