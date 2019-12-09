IV Международный благотворительный кадетский бал пройдет 17 декабря в Гостином дворе

Москва, 9 декабря. 17 декабря 2019 года в Московском Гостином дворе традиционно состоится IV Международный благотворительный кадетский бал (далее МБКБ, Бал). В этом году мероприятие традиционно приурочено ко Дню Героев Отечества, а также проводится в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и окончанию Второй мировой войны.

В мероприятии примут участие лучшие воспитанники ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, суворовских и нахимовских училищ, общеобразовательных школ с кадетскими классами, воспитанники социальных учреждений России из 65 регионов РФ. В 2019 году присоединились новые участники, в частности, кадеты Краснодарского края, из Омской, Тюменской, Новосибирской областей. На бал приедут зарубежные молодежные делегации из образовательных учреждений из Казахстана, Белоруссии, Киргизии, а также из ЛНР и ДНР. Всего в мероприятии примут участие 1500 человек.

В рамках культурной программы участники МБКБ 2019 посетят Большой Кремлевский Дворец, музей Космонавтики, Президентский полк и другие столичные музеи.

"В следующем году наша страна отмечает великий праздник – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. 75 лет наша страна живет под мирном небом и нынешнее поколение должно сохранить мир как самую большую ценность. За эти годы выросло не одно поколение граждан России, и мы помним и чтим тех, кто отдал свои жизни за наши. Поэтому очень важно нам, взрослым, не позволить прервать живую нить памяти об их подвиге. Спасибо и низкий поклон им", - сказал руководитель Патриотического проекта "Международный Благотворительный Кадетский Бал" Юлия Кирпичникова. Наш бал – это площадка мира и дружбы – дружбы молодых людей, которые приехали сюда не только из самых разных уголков нашей страны, но и из других стран, это международная площадка дружбы, основанная на общности интересов и увлечений, взаимном уважении, взаимопонимании и взаимопомощи. Именно дружба является основой мира".

Председатель Попечительского Совета МБКБ, кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством" II и III степени, кавалер ордена "За честь и доблесть" и ордена святого благоверного князя Даниила Московского 1-й степени, кавалер медали "Слава Адыгеи", кавалер ордена РПЦ "Слава и Честь" II степени за благотворительную деятельность Хазрет Совмен, который является единственным Меценатом МБКБ и ежегодно в полном объеме оказывает финансовую поддержку балу, считает, что не менее важным является то, что мероприятие носит благотворительный характер и в нем участвуют дети из социальных учреждений. "Дети из социальных учреждений как никто нуждаются в помощи не только со стороны государства, но и со стороны общества. Мы должны помочь им определить свое место в жизни, помочь найти себя. Дети должны больше общаться со своими сверстниками, участвовать в разных интересных мероприятиях, праздниках, знакомиться с культурными традициями нашей многонациональной страны. Это объединяет детей, а праздничная и дружеская атмосфера являются соединительным звеном между подростками, помогает почувствовать дружеское плечо, это очень важно для всех детей, и, в первую очередь, для тех, кто лишен в силу жизненных обстоятельств родительской заботы, - говорит Хазрет Совмен. По словам председателя Попечительского совета МБКБ, мероприятия, в основе которых лежит дружба, оказывают большое влияние на дальнейший выбор жизненного пути, а сопричастность к происходящему дает уверенность в будущем и чувство безопасности, что очень важно для детей, попавшим в трудную жизненную ситуацию".

В свою очередь, председатель Оргкомитета МБКБ, Герой Советского Союза, депутат Государственной думы ФС РФ, Председатель правления Клуба Героев, Заслуженный военный летчик РФ, генерал-полковник Николай Антошкин отметил, что среди почетных гостей бала будут представители семей прославленных полководцев и маршалов Великой Отечественной войны – И.С. Конева, И.Х. Баграмяна, В.И. Чуйкова и других. А также известные спортсмены, художники, общественные деятели науки и искусства, руководители ведущих организаций ветеранов, Герои Советского Союза и России, в частности, среди почетных гостей – Герой Советского Союза и первый Герой России, заслуженный мастер спорта РФ, космонавт 1-го класса С.К. Крикалев, первый, кто был удостоен званий и Героя Советского Союза и Героя России, а всего таких Героев в России – четыре человека. "Нынешнему поколению есть на кого равняться и чему учиться у них – чувству долга, чувству нравственной и гражданской позиции, своей ответственности перед обществом. Это хороший пример для подрастающего поколения, и, важно, чтобы наша молодежь сохранила и приумножила честь и славу России", - говорит Николай Антошкин.

Возрастная категория 16+.

Справка

Проект внесен в ведомственную программу Министерства обороны Российской Федерации по реализации государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы".

Организация Проекта осуществляется при участии следующих министерств и ведомств: Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министерство Просвещения Российской Федерации, Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации, Федеральная служба охраны Российской Федерации, Министерство внутренних дел РФ, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, помощь также оказывает и Правительство г. Москвы, общественные и благотворительные организации, в частности, Общественное движение "Гражданин", Агентство развития внутреннего туризма, Благотворительный фонд поддержки гуманитарных и культурных проектов "Белый свет", Общероссийское движение "Сильная Россия", Общероссийская общественная организация "Офицеры России", Волонтерское движение обеспечения мероприятий iPro.Volunteers.

В 2019 году мероприятие также поддерживается Международным военно-музыкальным фестивалем "Спасская башня".

Информация для СМИ

17 декабря 2019 год, Москва, ул. Ильинка, д. 4, Гостиный двор

Регистрация СМИ, вход № 8: 15.00 – 19.00 ч.

Пресс-подход: 16.00 ч.

Торжественная часть - 18.00 ч

Кофе-брейк– 15.00 -17.30. ч.

Фуршет – 19.00 ч.



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