В РАНХиГС обсудят новые подходы к управлению системой образования

Москва, 9 декабря /РАНХиГС/ -- Первое экспертное обсуждение ключевых направлений развития российского образования для достижения ЦУР 4 состоится в формате двухдневного методологического семинара "Цели устойчивого развития в области образования и стратегические задачи российского образования" 9-10 декабря в Федеральном институте развития образования РАНХиГС.

Модераторами семинара выступят:

Максим Дулинов , директор ФИРО РАНХиГС;

, директор ФИРО РАНХиГС; Марк Агранович, директор центра мониторинга и статистики образования ФИРО РАНХиГС;

директор центра мониторинга и статистики образования ФИРО РАНХиГС; Евгений Малеванов, директор центра образовательных данных ФИРО РАНХиГС;

директор центра образовательных данных ФИРО РАНХиГС; Владимир Блинов, директор центра профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС.

Реализация данного проекта будет содействовать исполнению мероприятий Государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", реализации принципов информационной открытости в деятельности органов управления образованием.

В рамках проработки подходов к анализу методического обеспечения механизмов и инструментов функционирования и развития системы современного образования необходимо провести в отношении нее структурно-функциональный анализ с учетом действующей практики и разработанных первичных экспертных материалов: описать состояние, субъекты, объекты функционирования системы образования, включая взаимодействие ее подсистем с внешними системами, смежными со сферой образования.

С одной стороны - система образования представляет собой опосредованное отражение всех глобальных политических и экономических и иных процессов, с другой – отражение развития современного общества, его проблем, актуальных тематик и вопросов, основание для формирования общества будущего.

В августе 2015 года 193 государства — члена Организации Объединенных Наций подписали итоговый документ "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года". Из всего перечня целей для системы образования представляется актуальной Цель устойчивого развития 4 "Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех" (ЦУР 4). Материалы, созданные в рамках реализации Повестки дня, а также стратегических документов Евросоюза, и стран с эффективными системами образования, позволят сформировать объективный взгляд на развития российской системы образования и спрогнозировать ключевые тренды, тенденции и сценарии ее развития с учетом международного опыта.

В целях определения подходов к совершенствованию механизмов и инструментов функционирования и развития системы образования РФ требуется соотнесение сценариев развития системы российского образования с общемировыми тенденциями и Целями устойчивого развития.

Для определения новых подходов к управлению системой образования, учитывающих международный опыт, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) по заказу Минпросвещения России реализует проект "Совершенствование направлений развития российского образования для достижения целей и задач устойчивого развития в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации о стратегическом планировании до 2035 г."

В рамках проекта будет осуществлена разработка ключевых направлений развития российского образования для достижения целей и задач устойчивого развития системы образования.

С целью охвата ключевых направлений развития системы образования на мероприятии планируется работа в экспертных группах по уровням образования:

дошкольное образование;

начальное общее образование;

основное общее образование;

среднее (полное) общее образование;

среднее профессиональное образование;

дополнительное образование.

и по направлениям анализа (внутрироссийский, зарубежный/международный), с учетом социальных, экономических и политических факторов.

Возрастная категория 16+