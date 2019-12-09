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Губернатор Челябинской области высоко оценил проекты ММК

Алексей Текслер провел рабочую встречу с председателем совета директоров ПАО "ММК" Виктором Рашниковым

ТАСС, 9 декабря. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили реализацию проектов, направленных на социально-экономическое развитие Магнитогорска, а также участие комбината в национальных проектах.

Текслер подчеркнул, что власти региона и города тесно сотрудничают с комбинатом. Обращаясь к Рашникову, губернатор отметил: "Комбинат под вашим руководством все эти годы положительно влияет на развитие как региона в целом, так и Магнитогорска в частности. Самое главное – Магнитогорский металлургический комбинат сегодня обращает существенное внимание на решение экологических проблем. Надо сказать, я вижу предприятие как серьезного, надежного партнера в реализации национальных проектов, не только в сфере экологии, но и в нацпроектах "Здравоохранение", а также "Демография". Ваш личный вклад в этом году был отмечен президентом России. Вы удостоены ордена Александра Невского. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество. И то, что вы уже более 20 лет возглавляете региональный Союз промышленников и предпринимателей, – это тоже знак уважения и доверия к вам. Для нас принципиальна реализация совместных проектов, планов, активное сотрудничество, и еще раз благодарю вас за тот вклад, который вы делаете в развитие региона", - цитируют губернатора в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

В ходе рабочей встречи Текслер и Рашников обсудили реализацию ПАО "ММК" экологических программ, которые позволят к 2024 году снизить выбросы предприятия в атмосферный воздух минимум на 20%. Также речь шла о масштабном проекте "Притяжение", инициированном Виктором Рашниковым и направленном на динамичное социальное развитие Магнитогорска. На проектируемой территории разместятся медицинские, спортивные, культурные и музейно-образовательные объекты. Правительство Челябинской области поддерживает реализацию проекта и планирует совместно с ММК построить в парке "Притяжение" большой современный медицинский многофункциональный центр.

"В рамках визита Алексей Текслер также посетил ООО "ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК" и дал высокую оценку перспективам развития малого и среднего бизнеса на этой производственной площадке. ООО "ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК" создано в 2016 году на освободившихся площадях калибровочного завода ОАО "ММК-МЕТИЗ". Руководством ММК было принято решение освободившиеся производственные площади бывшего завода предоставить малому и среднему бизнесу, занимающемуся промышленным производством", - отметили в управлении.

Виктор Рашников поблагодарил губернатора за высокую оценку работы Магнитогорского металлургического комбината и поддержку проектов ММК. "Мы ведем огромную работу по модернизации производства. Сегодня приоритетным направлением является коренная реконструкция и обновление первого передела, что позволит в ближайшие годы кардинально улучшить экологическую в городе", – отметил, в частности, Рашников.

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