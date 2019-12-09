МТC вступила в международную организацию для ускорения строительства 5G в России

МОСКВА, 9 декабря. МТС первым из российских операторов связи присоединился к международной организации Telecom Infra Project (TIP), объединяющей деятельность ведущих ИКТ-компаний мира для участия в развитии экосистемы поставщиков телеком-оборудования на принципах открытой и стандартизированной архитектуры, что позволит демонополизировать и удешевить создание систем радиодоступа – базовых станций, антенн, контроллеров, которое сегодня производится всего несколькими компаниями на основе собственных закрытых стандартов.

В организацию TIP входит более 500 компаний и организаций по всему миру - операторы связи, поставщики технологий, системные интеграторы, стартапы. Деятельность альянса поддерживается проектными группами и сообществом лабораторий из инженеров и экспертов в сфере ИКТ. Совет директоров TIP представлен компаниями Deutsche Telekom AG, Facebook, Intel, Telefonica, Nokia, Vodafone, BT.

МТС будет участвовать в проектных группах TIP, совместные разработки будут тестироваться с партнерами в лабораториях, а затем выводиться на рынок по конкретные бизнес-кейсы через акселерационные центры.

"Цель нашего участия в Telecom Infra Project - развитие открытой и унифицированной экосистемы поставщиков телеком-инфраструктуры в интересах всей ИКТ-отрасли России. В преддверии развертывания сетей 5G подобный подход особенно актуален – так достигается взаимная совместимость оборудования и программного обеспечения различных производителей, что в конечном итоге за счет гибкости решений и усиления конкуренции среди вендоров дает нам возможность значительно экономить капитальные затраты и сократить сроки при внедрении технологий и строительстве сетей новых поколений. Кроме того, поддержка гармонизированных стандартов радиодоступа на основе решений TIP будет способствовать локализации производства 5G-оборудования в России", - отметил вице-президент МТС по технике Андрей Ушацкий.

"Мы рады, что МТС присоединилась к Telecom Infra Project и с нетерпением ждем вклада нового участника в развитие проектов радиодоступа и транспортных сетей TIP в 2020 году. Это новое сотрудничество даст нашему сообществу большую возможность не только в доработке и развитии комплекса решений TIP под нужды МТС в сетях LTE и 5G, но и в расширении участия TIP в российской экосистеме", – отметил глобальный руководитель TIP по развитию Вишал Матур.