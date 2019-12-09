Жюри конкурса "Автора – на сцену!" определит лучших молодых драматургов

ТАСС, 9 декабря. На малой сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского 17 декабря состоится торжественная церемония награждения победителей II Международного конкурса современной русской драматургии "Автора – на сцену!" (12+).

Впервые конкурс прошел в марте 2019 года. Инициаторами и организаторами премии выступили Национальная Ассоциация Драматургов (НАД) и компания "Театральный агент", нацеленные на поиск новых пьес высокого художественного литературного уровня, которые отражают современную действительность, поднимают злободневные темы, ищут героя нашего времени и обращены к истории России.

Лауреатами конкурса станут лучшие драматические произведения авторов, а организаторы будут содействовать их популяризации, возможности ставить спектакли и в целом способствовать развитию русской драматургии.

Идея создать конкурс в поддержку молодых драматургов, пишущих на русском языке, появилась в прошлом году, рассказала генеральный директор компании "Театральный агент", член совета директоров РАО Виктория Сладковская: "Для описания главной задачи конкурса идеально подходит цитата из стихотворения русского поэта Льва Озерова: "Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами!". Очень часто талантливо написанные пьесы не доходят до сцены из-за того, что не имеют возможности быть прочитанными и получить экспертную оценку профессионалами. Сейчас у авторов появилась возможность заявить о себе".

Председателем жюри конкурса стал прозаик, публицист, драматург, глава Национальной Ассоциации Драматургов (НАД) Юрий Поляков. Он объяснил, что при определении лауреатов конкурса обычно учитываются три аспекта. "Первый важный критерий отбора – это профессионализм автора пьесы. К сожалению, 20 лет господства новой драмы привели к тому, что профессиональный уровень драматургов очень сильно упал. Второй критерий – художественный уровень произведения, который будут оценивать именитые члены нашего жюри, основываясь на своем богатом опыте. И третий критерий – соответствие произведения зрительскому интересу русского репертуарного театра. Жюри должно определить, будет ли интересна пьеса современным театральным зрителям. Очень важно отметить, что мы выбираем не только пьесы, написанные в традиционном стиле. Мы также поощряем новаторские проекты, но только если они будут соответствовать названным мною критериям", – сказал Поляков.

Жюри приняло к рассмотрению 306 пьес от драматургов из 17 стран: России, Украины, Казахстана, Узбекистана, Латвии, Литвы, Израиля, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Грузии, Молдавии, Болгарии, Чехии, Германии, Франции, США. Десять отобранных жюри произведений получат финансовую поддержку от компании "Театральный агент" в размере 500 тысяч рублей для постановки в театрах страны. С 2019 года при поддержке Министерства культуры РФ была введена номинация "Российская историческая пьеса" и предложена тема "Жизнь и деяния Петра Великого". Лучшая пьеса получит один миллион рублей для реализации будущего спектакля.

В состав жюри помимо Юрия Полякова входят генеральный директор компании "Театральный агент" Виктория Сладковская, заслуженный артист России, режиссер театра МХАТ им. Горького Александр Дмитриев, главный режиссер "Театра на Покровке", главный режиссер Ростовского академического театра драмы им. М. Горького Геннадий Шапошников, писатель, драматург, театральный и кинокритик, публицист, главный редактор журнала "Время культуры. Петербург" Татьяна Москвина, народная артистка РФ, режиссер, основатель театра "Модернъ" Светлана Врагова, драматург, прозаик, главный редактор издательства "Благовестник", член Союза писателей России, руководитель семинара драматургии в Литературном институте им. А.М. Горького Владимир Малягин, режиссер, театральный деятель Петр Орлов.

Перед торжественной церемонией вручения премии состоится пресс-конференция.

Начало пресс-конференции – в 18:00. Начало церемонии награждения – в 19:00.

Контакты Оргкомитета конкурса: +7 916 620 05 82, +7 499 382 82 59

konkursdrama@mail.ru

Информационными партнерами конкурса выступают:

АНО "Литературная газета", журнал "Современная драматургия", газета "Аргументы и факты", газета "Вечерняя Москва", газета "Культура", газета "Московский комсомолец", еженедельник "Аргументы недели", газета "Комсомольская правда", газета "Труд", литературно-культурологический журнал "Веси", журнал "Лиterraтура", АНО в сфере драматургии и театрального искусства "Время драмы", Международный драматургический конкурс "ЛитоДрама" и интернет-портал "Театральная библиотека Сергея Ефимова".