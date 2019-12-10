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Работники ПАО "МЗИК" организовали праздник воспитанникам Черноусовской школы-интерната

Благотворительная акция "Дари тепло" стартовала на одном из крупнейших на Урале предприятии ОПК в октябре
Описание
© Алена Назарова/ПАО "МЗИК"

ТАСС, 10 декабря. Работники Машиностроительного завода имени М.И. Калинина (входит в АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей") подарили праздник воспитанникам Черноусовской школы-интерната, что в Белоярском районе Свердловской области.

Как рассказали в пресс-службе предприятия, поездка к сиротам состоялась в рамках благотворительной акции "Дари тепло", которая стартовала на предприятии в октябре. Тогда активисты Совета молодежи организовали сбор теплых детских вещей и предложили присоединиться к благому делу всем работникам предприятия. "Полтора месяца калининцы вязали для ребят варежки, носочки, шапки и шарфики. Не остались в стороне и заводчане, не обладающие рукодельными талантами: они решили купить теплые вещи в магазине и таким образом поделиться с детьми частичкой своего тепла", - рассказали в пресс-службе.

Незадолго до Нового года собранные вещи отправились к воспитанникам школы-интерната в селе Черноусово. "Учреждение остро нуждается в поддержке: спонсоров у него нет, а на бюджетные ассигнования едва удается сводить концы с концами. К тому же, Черноусовский интернат расположен посреди леса, вдали от кинотеатров и развлекательных центров, и детям очень не хватает общения. Поэтому калининцы вместе с вязанными подарками привезли ребятам и праздник – нарядившись в костюмы пиратов, они провели веселые игры и конкурсы, творческие и спортивные номера, в которых с удовольствием поучаствовали воспитанники школы-интерната. А в конце праздника всех детей ждал сюрприз — большой сундук сокровищ, полный сладких новогодних подарков", - рассказали на предприятии.

"Поездка в Черноусовскую школу-интернат - не первая благотворительная акция, организованная советом молодежи ПАО "МЗИК". Калининцы поддерживают мероприятия добровольческого движения "Дорогами добра", навещают ветеранов войны и тружеников тыла, шефствуют над уралмашевским Домом малютки. Инициаторами добрых дел выступают сами заводчане: люди большого сердца, они хотят делиться своим теплом и заботой с теми, кто волею судьбы лишен любви и поддержки. И пусть идея подарить детям-сиротам варежки и носочки, связанные своими руками, не нова, она несет с собой тепло родного дома, родительской любви и заботы", –  говорит председатель молодежной организации завода имени М.И. Калинина Илья Рыжов.

О предприятии

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.

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