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Ведущее в РФ предприятие по производству пропантов провело 1-ю корпоративную спартакиаду

Компания "Форэс" и ее предприятия-партнеры определяли лучших на спортивных площадках в волейболе, дартсе и гиревом спорте

ТАСС, 10 декабря. Итоги первой корпоративной спартакиады компании "Форэс" и ее предприятий-партнеров были подведены по результатам четырех этапов в минувшую субботу. Как сообщили в пресс-службе компании, три из четырех этапов прошли в прошлые месяцы.

Первое место заняла команда Сухоложского подразделения. Второе место досталось Асбестовскому отделению, а третье – шадринскому заводу "Технокерамика".

Последний этап спартакиады состоялся в Шадринске, в спортивном комплексе "Технокерамика". Здесь выступили семь команд: Асбестовского отделения, Сухоложского, Курьинского и Каменск-Уральского подразделений компании, а также предприятий "Богдановичский керамзит", "Технокерамика" и "Староцементный завод" (СЦЗ).

Участникам предстояло показать себя сразу в трех видах спорта - волейболе, дартсе и гиревом спорте.

В состязаниях по гиревому спорту командам предложили в течение трех минут поднимать 16-килограммовую гирю. Каждая команда состояла из трех человек. Количество подъемов гири суммировалось, и подводился общий командный результат. Первое место досталось Сухоложскому подразделению (284 подъема гири), второе – заводу "Богдановичский керамзит" (273 подъема), третье – СЦЗ (252 подъема).

Сильнейшими в волейболе стали также представители Сухоложского подразделения. Вторыми оказались шадринцы с "Технокерамики", третьими – волейболисты из Асбеста.

Соревнования по дартсу нарушили мужскую монополию двух предыдущих. Здесь в каждую команду входили двое мужчин и одна женщина. Каждый мог трижды метнуть дротик и зачесть лучший из этих результатов. Первое место завоевала "Технокерамика" (208 очков), второе – "Богдановичский керамзит" (206 очков), третье – Асбестовское отделение "ФОРЭС" (190 очков).

Кубки и медали победителям соревнований по волейболу, дартсу и гиревому спорту вручил заместитель директора "Технокерамики" по общим вопросам Николай Нидзий. А победителей всех четырех этапов наградил заместитель исполнительного директора "ФОРЭС" по производству Сергей Быков.

О компании

Компания "ФОРЭС" - лидер производства пропантов (керамических расклинивателей нефтяных скважин – прим. ТАСС) в России, занимает 60% отечественного рынка этих изделий. Пропанты более 15 лет успешно применяются на месторождениях нефтегазодобывающих компаний России и Казахстана. В компании внедрена система менеджмента качества по версии международного стандарта ISO 9001. Каждое предприятие "ФОРЭСа" оснащено современными пылегазоуловительными установками, которые обеспечивают экологическую безопасность – выполнение природоохранных норм на границах санитарно-защитных зон и в рабочих помещениях. Контролировать уровень экологической безопасности позволяет производственный экомониторинг, который ведет экологическая служба компании.

В четырех производственных подразделениях – Асбестовском, Сухоложском, Курьинском, Каменск-Уральском – и на трех предприятиях-партнерах в Свердловской и Курганской областях работают около 4 тыс. сотрудников. В структуре компании три консигнационных склада - в Нижневартовске, Нягани, Пыть-Яхе, а также Научный центр в Екатеринбурге.

Вместе с компаниями-партнерами с 2002 года по уникальной собственной технологии компания "ФОРЭС" выпускает пропанты – материал для технологии разрыва нефтяного пласта. Реализует полный цикл производства от подготовки сырья до поставки готовой продукции заказчикам.

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