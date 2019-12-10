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Регата "Кубок Кезеной-Ам" получила премию в области развития общественных связей RuPoR

Всего на соискание премии в области развития общественных связей было заявлено 89 проектов

Грозный, 10 декабря. На этих выходных в Воронеже состоялся финал XV премии в области развития общественных связей RuPoR 2019. Международная парусная регата "Кубок Кезеной-Ам" завоевала первое место в номинации "Развитие и продвижение территорий".

RuPoR - одна из ведущих отечественных профессиональных PR-премий. Всего в 2019 году на соискание XV премии в области развития общественных связей RuPoR было заявлено 89 проектов: из России, Германии и Кыргызской Республики. В шорт-лист премии были включены 72 проекта.

"Парусная регата получила широкий охват в СМИ, - сообщил Президент Федерации парусного спорта Чеченской Республики Хасан Хаджиев. - О регате выходили материалы в таких изданиях как ТАСС, Коммерсантъ, НТВ, Матч ТВ, Российская газета, АиФ, журналах "Аэрофлот" и "Собака", МИР, Пятый канал и многих других. В дни проведения "Кубка Кезеной-Ам" прошли съемки телеканала "Моя планета" и пресс-тур иностранных журналистов из США, Германии, Канады, Швейцарии и других стран. Очень приятно, что об уникальном месте Кезеной-Ам узнают все больше российских и иностранных туристов и количество гостей Республики увеличивается в разы".

Международная парусная регата "Кубок Кезеной-Ам" прошла с 23 по 28 июля 2019 года в Чеченской Республике на высоте 1870 м над уровнем моря. Событие вошло в Книгу Рекордов как самая высокогорная регата в Евразии. Международные парусные соревнования в Чечне объединили профессиональные экипажи гонщиков со всего мира. Для участия в соревнованиях приехали спортсмены из Германии, Италии, Эстонии, Финляндии, Чехии, Украины и России. Среди российских команд - участники Олимпийских Игр, чемпионы России, Европы и мира.

Организаторы Кубка Кезеной-Ам - Федерация парусного спорта Чеченской Республики и Министерство Чеченской Республики по туризму.  

Генеральными информационными партерами регаты стали: ТАСС, Российская газета, телеканалы МАТЧ ТВ и ЧГТРК "Грозный".

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