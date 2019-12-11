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Пермский музей стал призером окружного конкурса общественных проектов "Герои Отечества"

Ранее Музей истории Индустриального района города Перми признали лучшим военно-историческим музеем Пермского края
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© Департамент пресс-службы Администрации Пермского края

ТАСС, 11 декабря. Музей истории Индустриального района города Перми занял третье место на окружном конкурсе общественного проекта Приволжского федерального округа "Герои Отечества" в номинации "Лучшая музейная экспозиция, посвященной увековечению памяти защитников Отечества и совершенных ими подвигов". Об этом сообщается на официальном сайт губернатора и правительства Пермского края.

Первое место занял музей Боевой славы 33-й стрелковой Холмско-Берлинской дивизии (город Самара), второе место - музей боевой и трудовой славы Краснослободского многопрофильного лицея (Республика Мордовия).

Награды победителям вручил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

В ноябре музей был признан лучшим военно-историческим музеем Пермского края. Итоги краевого конкурса музеев образовательных организаций Прикамья были подведены на Форуме музеев образовательных организаций региона. Победителем в номинации "Военно-исторические музеи, музейные экспозиции, посвященные увековечению памяти защитника (защитников) Отечества" стал Музей истории Индустриального района города Перми ДЮЦ "Рифей". По результатам конкурса музей выдвинут для участия в общественном проекте Приволжского федерального округа "Герои Отечества". 

В Музее истории Индустриального района работает несколько экспозиций, посвященных военной истории России, проводится четыре военно-тематических экскурсии. За 2019 год музей посетило около 4 тыс. человек. Музей постоянно ведет научно-исследовательскую работу. Участниками музейных проектов по образовательной и внеурочной работе стали многие школьники Перми. 

 

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