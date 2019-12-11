Пермский музей стал призером окружного конкурса общественных проектов "Герои Отечества"

ТАСС, 11 декабря. Музей истории Индустриального района города Перми занял третье место на окружном конкурсе общественного проекта Приволжского федерального округа "Герои Отечества" в номинации "Лучшая музейная экспозиция, посвященной увековечению памяти защитников Отечества и совершенных ими подвигов". Об этом сообщается на официальном сайт губернатора и правительства Пермского края.

Первое место занял музей Боевой славы 33-й стрелковой Холмско-Берлинской дивизии (город Самара), второе место - музей боевой и трудовой славы Краснослободского многопрофильного лицея (Республика Мордовия).

Награды победителям вручил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

В ноябре музей был признан лучшим военно-историческим музеем Пермского края. Итоги краевого конкурса музеев образовательных организаций Прикамья были подведены на Форуме музеев образовательных организаций региона. Победителем в номинации "Военно-исторические музеи, музейные экспозиции, посвященные увековечению памяти защитника (защитников) Отечества" стал Музей истории Индустриального района города Перми ДЮЦ "Рифей". По результатам конкурса музей выдвинут для участия в общественном проекте Приволжского федерального округа "Герои Отечества".

В Музее истории Индустриального района работает несколько экспозиций, посвященных военной истории России, проводится четыре военно-тематических экскурсии. За 2019 год музей посетило около 4 тыс. человек. Музей постоянно ведет научно-исследовательскую работу. Участниками музейных проектов по образовательной и внеурочной работе стали многие школьники Перми.