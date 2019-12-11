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Фестивалю "Ледовая Москва. В кругу семьи" исполняется пять лет

Фестиваль будет проходить с 28 декабря по 12 января на Поклонной горе в Москве
Описание
© Пресс-служба фестиваля "Ледяная Москва. В кругу семьи"

Москва, 11 декабря 2019 г. Юбилейный V Новогодний фестиваль Александра Ковтунца "Ледовая Москва" пройдет с 28 декабря 2019 г. по 12 января 2020 г. на Поклонной горе. Организаторы фестиваля Общенациональная программа "В кругу семьи" при поддержке Правительства Москвы и Госкорпорации "Ростех".

"Технологии, культура, человек – поддержка проектов в этих сферах традиционно является приоритетной для Ростеха. Концепция новой "Ледовой Москвы" полностью отражает эту триаду ценностей. Прежде всего, фестиваль в этом году посвящен достижениям, которыми гордится Россия, людям, внесшим большой вклад в отечественную науку и культуру. За 5 лет мероприятие стало настоящей точкой притяжения для жителей Москвы и гостей города, которые приходят сюда за праздничной атмосферой, новыми знаниями и впечатлениями. Всего за годы проведения фестиваль посетили более 4 млн человек. Уверен, что в этом году "Ледовая Москва" снова будет радовать, удивлять и ставить новые рекорды посещаемости", - отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех, сопредседатель попечительского совета общенациональной программы "В кругу семьи" Сергей Чемезов.

В этом году тема V Новогоднего фестиваля "Ледовая Москва" – "Великие Русские Достижения".

По словам автора фестиваля Александра Ковтунца: "Нашей задачей было отобрать именно те Великие достижения, которые оказали значительное воздействие на развитие всего человечества. Мы хотим познакомить гостей фестиваля с самыми важными российскими достижениями прошлого и настоящего в науке и медицине, спорте и культуре, ратном деле и искусстве, а также самых значимых исторических событиях нашей страны в период четырех эпох – Рюриковичей, Романовых, СССР и современной России".

На фестивале будут представлены изо льда самые яркие символы и собирательные образы великих русских достижений, совершенных в разные временные эпохи, разделенные на 7 направлений: наука, медицина, культура, ратные подвиги, история, спорт, космос.

К примеру, скульптурная композиция, посвященная русскому балету, в которой сплелись такие образы как фасад Большого театра, фигура музыкального гения П.И.Чуйковского, сцена из знаменитого балета "Щелкунчик" и балерины, застывшие в изящном танце; представленная во льду сцена из знаменитой Куликовской битвы; корабль Петровской эпохи "Штандарт" – первый парусный фрегат Балтийского флота Российской империи. Природный лед для них привезут из Байкала и чистейших озер Екатеринбурга и Архангельска.

Уникальные ледовые объекты будут также созданы в шатрах и защищены от любых погодных условий. Три закрытых музейных ледовых комплекса представят достижения в науке и медицине, знаковые исторические события нашей страны, а также отдельный теплый павильон про космос с песочной скульптурой знаменитой станции "Мир".

Визитная карточка фестиваля - самая большая ледовая скульптура – грандиозный 50-метровый московский Кремль в центре площади, который станет отправной точкой в таинственное прошлое через каскад ледяных горок, которых будет 8 штук от 15 до 100 метров. Такое большое количество разнообразных ледовых горок в новогодние каникулы москвичи и гости столицы смогут увидеть только в "Ледовой Москве".

Каждый день на основной сцене фестиваля будет проходить шоу-программа, тесно переплетенная с тематическими направлениями ледовых скульптур. Гости фестиваля станут свидетелями эпического номера – становления нашего государства, насладятся космическим акробатическим танцем в невесомости под куполом сцены и узнают, как из черного квадрата Малевича может появится все русское искусство. В этом году на сцене фестиваля будет множество сложнопостановочных номеров, нестандартных режиссерских решений, огромное количество артистов и творческих коллективов примут участие в нашем шоу-представлении: танцоры, воздушные гимнасты, акробаты, иллюзионисты.

Показ семейных фильмов на большом экране главной сцены фестиваля становится новой доброй традицией "Ледовой Москвы". В этом сезоне для гостей фестиваля готовится новая премьера – второго короткометражного фильма из серии "Быть" под названием "Детское счастье". Ежедневно после шоу-программы будет показана трогательная история о взаимоотношениях родителей с ребенком и роли гаджетов в их жизни.

Ежедневно гости фестиваля будут погружаться в невероятную новогоднюю атмосферу с выступлениями уличного театра. Артисты уличного театра в светящихся костюмах устоят настоящий новогодний переполох, вовлекая посетителей в свое карнавально-клоунадное действо.

А по вечерам гостей фестиваля ждет зажигательный ледовый open-air под треки популярных ди-джеев ежедневно с 20:00 до 22:00

Режим работы: 29 декабря с 11:30 до 22:30

Возрастная категория 0+

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