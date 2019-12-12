Москва, 12 декабря. В Москве состоялся VI Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес", организаторами которого выступили компания "Иннопрактика" и МГУ имени М.В. Ломоносова.

В работе VI Конгресса приняли участие более 1400 человек, среди них первые лица и ведущие специалисты государственных структур, крупных российских корпораций, фондов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных российских организаций.

Параллельные сессии Конгресса были представлены в формате четырех отдельных территорий, на которых прошло обсуждение различных аспектов формирования ценностной матрицы человека, которая оказывает влияние на всю его дальнейшую жизнь.

HR-территория была посвящена обсуждению трансформации системы образования в соответствии с запросами рынка труда. В рамках Территории технологического предпринимательства участники сессий обсудили механизмы продуктивного взаимодействия быстрорастущих российских МСП с другими участниками инновационной экосистемы. Территория науки, культуры и спорта собрала представителей этих сфер для обсуждения новых возможностей развития "умного спорта" в стране и передачи культурного кода подрастающему поколению. В рамках Конгресса также работала Молодежная территория, которая предоставила школьникам возможность в увлекательном игровом формате понять, что такое культурный код и как традиции и ценностные ориентиры влияют на коммуникации и принятие решений в процессе сотрудничества.

Пленарное заседание "Культурный код экономики: все мы родом из детства" открыла театральная постановка с известным актером Андреем Соколовым. Она заставила задуматься о формах взаимодействия человека и робота в новых технологических реалиях. Далее затронутая тема отразилась в выступлениях всех участников мероприятия.

В рамках деловой части пленарного заседания генеральный директор, директор по организационному развитию и управлению персоналом "Яндекс" в России Елена Бунина, министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, губернатор Томской области Сергей Жвачкин, министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков, губернатор Рязанской области Николай Любимов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик Виктор Садовничий, помощник Президента Российской Федерации, председатель Попечительского совета Российского научного фонда Андрей Фурсенко, поделились мнениями о том, как формируются ценности и каким образом влияют на этот процесс семья, школа, вуз, когда закладывается основной пакет ценностей и как они соотносятся с общечеловеческими. Дискуссию модерировала первый заместитель генерального директора "Иннопрактики" Наталья Попова.

В своем выступлении Ольга Голодец отметила, что передача ценностной парадигмы из поколения в поколение не подвержена существенным изменениям на протяжении веков. В этом смысле не стоит сильно беспокоиться и относительно детей цифровой эпохи: "Совместно создавая конструктивный контент, работая с детьми, окружая их родительской любовью и позитивной средой, мы тем самым прививаем им вечные ценности, к чему, собственно, и стремимся".

Особую роль педагогов в этом процессе подчеркнула министр просвещения Ольга Васильева: "Именно педагоги в первую очередь должны быть носителями общечеловеческих ценностей и передавать их новым поколениям, а также помогать детям осознать, что в современном мире учиться нужно на протяжении всей жизни и быть готовыми отвечать на постоянно меняющиеся вызовы общества".

По мнению Андрея Фурсенко, школа — это один из ключевых институтов, формирующих личность человека, но представление о ней как о месте, где ученика только заставляют, твердя ему "ты должен", уходит в прошлое. Именно школа дает первый бесценный опыт осознания ответственности за себя и за коллектив. "Новое цифровое поколение не хуже предыдущего, просто оно другое, — заметил Андрей Александрович, — Его представители с трудом воспринимают приказы и императивы, будучи настроенными на партнерские отношения даже с педагогами. Исходя из этого, старшему поколению нужно научиться именно в таком ключе объяснять им все новое, что и будет представлять для них ценность".

В свою очередь, Михаил Котюков отметил, что система образования должна соответствовать запросам рынка труда, необходим разумный баланс между фундаментальными знаниями, которые дает вуз, и потребностями работодателей: "Во всем мире перед системой высшего образования стоят схожие задачи — найти и соблюсти баланс между базовыми знаниями, фундаментальными профессиональными компетенциями и возможностью уже в университетской среде принимать различные практические решения. Все это требует умения быстро меняться, адаптироваться, оперативно формировать команды, расширять сферу компетентности, реагируя на внешние изменения среды. Выпускники вузов должны осознавать, что для дальнейшей востребованности и конкурентоспособности в профессии полученного образования им скорее всего будет недостаточно и в течение жизни придется еще учиться и овладевать новыми компетенциями".

Одним из вызовов современности является развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ). "Компании, которые хотят быть успешными, должны активно искать возможности для технологического развития, меняться, запуская одновременно процессы культурной, операционной и цифровой трансформации. При этом не стоит бояться неудач: любая ошибка — это своего рода полезный опыт, еще один шаг в развитии. И история всех успешных компаний — это, в числе прочего, история их ошибок", — отметил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

Ректор МГУ Виктор Садовничий уверен, что в скором времени изменится само понятие профессии: "Появятся новые профессии на стыке естественных и гуманитарных наук, и вузы должны оперативно реагировать на эти запросы, адаптируя к ним свои программы обучения".

На культурологический аспект развернутой в настоящее время мировой гонки за лидерство в создании ИИ обратил внимание Глеб Никитин: "Искусственный интеллект самообучаем и вскоре будет принимать решения в самых разных сферах, например в HR, с учетом различных данных о соискателях на должность, их активности в сети. Принципы, на основе которых принимаются решения, будут включать и ценности в нашем привычном понимании. Мы видим, что принципы управленческих решений в разных культурах разные. Считаю, что в ИИ может быть заложен национальный культурологический аспект, обусловленный историей большого пути, пройденного каждым из народов".

Рязанский губернатор Николай Любимов отметил изменения, которые под влиянием современных технологий происходят в аграрном образовании: "Цифровые компетенции востребованы, поскольку в поля выходит все больше современной техники, пилотируемой через интернет. Благодаря государственной поддержке наши агровузы оснащаются новейшим оборудованием, о котором раньше приходилось только мечтать".

"Сегодня система образования вынуждена постоянно трансформироваться в соответствии с запросами рынка, — заявил Дмитрий Патрушев на пленарном заседании. — Аграрные вузы готовы вводить новые специальности, которые обеспечат выпускникам востребованность в профессии".

Елена Бунина нарисовала картину "идеальной школы будущего", где ИИ помогает и детям, и педагогам, но ни в коей мере не выступает источником ценностей: "Совершенно точно он не сможет заменить собой творческое начало человека, физический мир и живое общение, да и в возможности роботов искренне смеяться и по-настоящему сопереживать верится слабо. Человек все равно останется в центре этой картины".

Процесс трансформации ценностей под влиянием новейших технологий, безусловно, идет, при этом меняется скорее форма, нежели содержание, и на вызовы времени нужно отвечать адекватно: "Чем масштабнее процессы цифровизации, тем больше внимания должны уделять педагоги формированию у учеников общечеловеческих ценностей, помогать детям развивать в себе творческую личность. Именно человек должен писать законы для роботов, а не наоборот", — считает Сергей Жвачкин.

Подводя итоги пленарного заседания, Наталья Попова сказала, что уже скоро человек не сможет сравниться с искусственным интеллектом в объеме хранимой информации и скорости ее обработки, но этого и не требуется: "На первый план выйдут такие конкурентные преимущества, как креативность, умение нестандартно мыслить. И вся образовательная система должна помочь взрастить по-настоящему творческую личность".

В рамках дискуссионного клуба "Школьное образование как флагманское направление развития общества" помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, выступив в роли модератора, отметил, что именно школа играет ключевую роль в формировании будущей востребованности человека. Он поделился с участниками яркой цитатой: "Инновационную экономику формируют ребята с одного двора". В ней заложена мысль о необходимости развития сообществ, которые в дальнейшем смогут стать драйверами развития страны.

В течение всех мероприятий VI Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес" работала Территория достижений – выставочная площадка, гости которой смогли протестировать платформу для оценки и развития эмоционально-интеллектуальных ресурсов, диагностический комплекс профориентации "ОКЕАН", систему диагностики параметров внимания "СИРИН". В рамках выставки также были представлены проекты молодых инноваторов — школьников Университетской гимназии МГУ, Воздушно-инженерной школы МГУ и участников проекта "ЛАНАТ". Кроме того, российские производители продемонстрировали инновационное оборудование для школ и университетов с использованием VR- и блокчейн-технологий, а также программно-аппаратный комплекс для выявления имеющейся у детей предрасположенности к занятию определенными видами спорта.