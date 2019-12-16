ГК "Основа" начинает реализацию апартаментов на Кутузовском проспекте

Москва, 16 декабря. ГК "Основа" объявила о начале реализации апартаментов в новом квартале бизнес-класса MainStreet, расположенном на Кутузовском проспекте в Западном округе Москвы. Продажи стартовали по новым правилам с применением эскроу-счетов. Минимальная стоимость апартаментов начинается от 6,1 млн рублей.

По словам акционера и управляющего партнера ГК "Основа" Олега Колченко, MainStreet – первый проект компании, реализация которого ведется с применением эскроу-счетов. "Проектное финансирование на строительство MainStreet в объеме 5 млрд руб. мы привлекли от Среднерусского Банка Сбербанка России, нашего давнего стратегического партнера", - рассказал Олег Колченко. Он также отметил, что к старту продаж на трех из 4 секциях проекта готова фундаментная плита, на одной секции строители уже приступили к заливке вертикальных конструкций подземной части, где располагается паркинг.

Квартал бизнес-класса MainStreet возводится на участке в 0,89 Га на пересечении Кутузовского проспекта и Рублевского шоссе в районе Фили-Давыдково. Новый комплекс включает 4 секции переменной этажности 9-12-15-29 этажей с собственной инфраструктурой, подземным паркингом и закрытой благоустроенной территорией с ландшафтным дизайном. Автором архитектурной концепции выступила известная мастерская "Сергей Киселев и партнеры", которая особое внимание уделила комфортности будущего комплекса для его резидентов.

Территория комплекса с ландшафтным дизайном занимает площадь 6000 кв. м. В проекте благоустройства классические идеи паркового искусства объединились со свежими тенденциями в мировом ландшафтном дизайне, чтобы вместе стать воплощением современных представлений об идеальном жилом дворе. Так, в проекте реализуется концепция "двор без машин", будет организована большая аллея и прогулочные дорожки, зоны воркаута и отдыха. Также во дворе установят детские игровые площадки и веранды. При этом общая зона озеленения составит 2 400 кв. м.

Первые этажи MainStreet отданы под собственную инфраструктуру: ресторан и винотеку, зал для занятий йогой и спортом, кафе и салоны красоты. В просторных лобби комплекса с мягкой гостевой зоной разместиться консьерж-служба и комнаты для велосипедов и колясок жителей. На подземных уровнях расположится паркинг.

Всего в MainStreet запроектировано 562 апартамента. На выбор представлено более 40 планировочных решений, включая студии, 1-4-комнатные апартаменты и 2-5-комнатные апартаменты "евроформата". Площадь жилья в комплексе варьируется о 27,7 до 140,6 кв. м. Во всех апартаментах при этом предусмотрена большая площадь остекления и потолки высотой 3 метра. В апартаментах на верхних этажах высота потолков составит 3,6 метра.

Ввести проект в эксплуатацию ГК "Основа" планирует в 2 квартале 2022 года.

Застройщик – ООО "ИФР". Проектная декларация на сайте https://zkmainstreet.ru/documents/