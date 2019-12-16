{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ГК "Основа" начинает реализацию апартаментов на Кутузовском проспекте

Продажи стартовали по новым правилам с применением эскроу-счетов
Фото {{sliderIndex+1}} из 4
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 4

Описание
© Пресс служба ГК "Основа"
© Пресс служба ГК "Основа"
© Пресс служба ГК "Основа"
© Пресс служба ГК "Основа"

Москва, 16 декабря. ГК "Основа" объявила о начале реализации апартаментов в новом квартале бизнес-класса MainStreet, расположенном на Кутузовском проспекте в Западном округе Москвы. Продажи стартовали по новым правилам с применением эскроу-счетов. Минимальная стоимость апартаментов начинается от 6,1 млн рублей. 

По словам акционера и управляющего партнера ГК "Основа" Олега Колченко, MainStreet – первый проект компании, реализация которого ведется с применением эскроу-счетов. "Проектное финансирование на строительство MainStreet в объеме 5 млрд руб. мы привлекли от Среднерусского Банка Сбербанка России, нашего давнего стратегического партнера", - рассказал Олег Колченко. Он также отметил, что к старту продаж на трех из 4 секциях проекта готова фундаментная плита, на одной секции строители уже приступили к заливке вертикальных конструкций подземной части, где располагается паркинг.

Квартал бизнес-класса MainStreet возводится на участке в 0,89 Га на пересечении Кутузовского проспекта и Рублевского шоссе в районе Фили-Давыдково. Новый комплекс включает 4 секции переменной этажности 9-12-15-29 этажей с собственной инфраструктурой, подземным паркингом и закрытой благоустроенной территорией с ландшафтным дизайном. Автором архитектурной концепции выступила известная мастерская "Сергей Киселев и партнеры", которая особое внимание уделила комфортности будущего комплекса для его резидентов.

Территория комплекса с ландшафтным дизайном занимает площадь 6000 кв. м. В проекте благоустройства классические идеи паркового искусства объединились со свежими тенденциями в мировом ландшафтном дизайне, чтобы вместе стать воплощением современных представлений об идеальном жилом дворе. Так, в проекте реализуется концепция "двор без машин", будет организована большая аллея и прогулочные дорожки, зоны воркаута и отдыха. Также во дворе установят детские игровые площадки и веранды. При этом общая зона озеленения составит 2 400 кв. м.

Первые этажи MainStreet отданы под собственную инфраструктуру: ресторан и винотеку, зал для занятий йогой и спортом, кафе и салоны красоты. В просторных лобби комплекса с мягкой гостевой зоной разместиться консьерж-служба и комнаты для велосипедов и колясок жителей. На подземных уровнях расположится паркинг.

Всего в MainStreet запроектировано 562 апартамента. На выбор представлено более 40 планировочных решений, включая студии, 1-4-комнатные апартаменты и 2-5-комнатные апартаменты "евроформата". Площадь жилья в комплексе варьируется о 27,7 до 140,6 кв. м. Во всех апартаментах при этом предусмотрена большая площадь остекления и потолки высотой 3 метра. В апартаментах на верхних этажах высота потолков составит 3,6 метра.

Ввести проект в эксплуатацию ГК "Основа" планирует в 2 квартале 2022 года.

Застройщик – ООО "ИФР". Проектная декларация на сайте https://zkmainstreet.ru/documents/

Реклама на ТАСС
Оргкомитет обсудил ключевые вопросы подготовки Каспийского экономического форума
Мероприятие пройдет в Астрахани в 2021 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС