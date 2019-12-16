Посвященная истории тобольской нефтихимии фотовыставка ТАСС открылась в Тюменской области

ТОБОЛЬСК /Тюменская область/, 16 декабря. /ТАСС/. Редкие архивные фотографии о развитии Тобольского нефтехимического комбината представлены на выставке "Современники", которая в пятницу открылась в Тобольске Тюменской области. Проект поддержал Уральский региональный информационный центр ТАСС, а также региональное правительство.

"Открывшаяся фотовыставка посвящена 45-летней истории тобольской нефтихимии и запуску центральной газофракционирующей установки Тобольского нефтехимического комбината. На стройку приезжали молодые рабочие со всей страны. В то время город переживал второе рождение. И именно этому периоду посвящен исторической блок нашей фотовыставки, объединивший уникальные кадры из фондов Тобольского музея и архива [агентства] ТАСС, которому в этом году исполнилось 115 лет", - сказала директор Уральского регионального информационного центра ТАСС Мария Картуз.

Инженеры, сварщики, проектировщики, приглашенные на открытие выставки, бурно обсуждали застывшие в фотографиях мгновения. Пуск состоялся 35 лет назад в сорокаградусный мороз в новогоднюю ночь. По мнению генерального директор ООО "СИБУР Тобольск" Игоря Климова, фотовыставка "Современники" о людях, которые "задали высочайшую планку трудолюбия", и "эти традиции чтят сегодня на тобольских предприятиях СИБУРа".

Одной из первых, кто принял участие в строительстве нефтехимического гиганта, стала жительница Тобольска Светлана Гаврилова. Она приехала в этот сибирский город в 1975 году из Воронежа. Ее пригласили на всесоюзную стройку в качестве ведущего инженера в проектный отдел.

"Это сейчас дороги, свет, коммуникации. А тогда не было ничего. Все приходилось создавать с нуля. Кругом лес да болота. Конечно, работать приходилось много, но и времени на отдых и личную жизнь также хватало. Помню, как скромно сыграли свадьбу Витя и Лена в столовой №3 в шестом микрорайоне", - поделилась воспоминаниями Гаврилова.

Накануне выставки "Современники" компания "СИБУР" анонсировала конкурс архивных снимков работников предприятия. За две недели на конкурс поступило более 250 снимков, которые были представлены в четырех номинациях.

О предприятии

СИБУР Тобольск (ранее - Тобольский нефтехимический комбинат) - российское нефтехимическое предприятие, расположенное в Тобольске Тюменской области. Запуск центральной газофракционирующей установки на комбинате состоялся в 1984 году. Уже к 19 апреля 1985 года агрегат вышел на проектную мощность - 8 тысяч тонн разделенных продуктов в сутки.

В период строительства химического гиганта буквально за несколько лет население Тобольска выросло более чем в два раза - с 46 тыс. до 110 тыс. человек. Свыше 50% работающих составляли молодые люди в возрасте до 30 лет, в городе трудились представители более 50 национальностей.