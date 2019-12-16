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Краснодарский край стал лидером медиарейтинга по теме импортозамещения в ноябре

Второе место заняла Тюменская область, на третьем - Подмосковье

Москва, 16 декабря 2019 г. Национальная премия "Приоритет" представила итоги рейтинга за ноябрь 2019 года по медийной активности российских регионов в области импортозамещения. В указанный период лидерами рейтинга стали Краснодарский край, Тюменская и Московская область.  

В пятерку лидеров вошли Крым и Санкт-Петербург.

ТОП-10 регионов:

Место в рейтинге

1

Регион

 

Краснодарский край

МедиаИндекс

 

1 894,7

2

Тюменская область

1 628,1

3

Московская область

1 390,0

4

Крым

1 315,4

5

Санкт-Петербург

1 231,0

6

Татарстан

1 007,4

7

Тверская область

951,2

8

Волгоградская область

846,0

9

Ставропольский край

732,0

10

Самарская область

684,1

Самыми заметными событиями в Краснодарском крае в контексте "импортозамещение" стали: принятие Госдумой 19 ноября в первом чтении законопроекта о виноградарстве и виноделии. Виноделы Краснодарского края и представители власти считают, что законопроект положительно скажется на развитии отрасли в рамках программы по импортозамещению. Также СМИ сообщали, что в начале 2020 года Абинский электрометаллургический завод в Краснодарском крае завершит строительство пятой очереди завода – метизного цеха №2, где планируется выпуск импортозамещающей металлопродукции.

В Тюменской области прошел XII Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий "ИНФОТЕХ-2019", который и активизировал повестку импортозамещения. В частности, глава Тюменской области Александр Моор принял участие в панельной дискуссии "Импортозамещение в цифре". Также СМИ сообщали, что в Тюмени прошло выездное заседание комиссии Госдумы по развитию оборонно-промышленного комплекса, где обсудили импортозамещение и диверсификацию предприятий.

В особой экономической зоне Московской области "Дубна" ввели в эксплуатацию два новых завода, на которых будут производить импортозамещающее медицинское оборудование, что было широко освещено с СМИ. Также журналисты сообщали, что в доме правительства Московской области в Красногорске прошел VI Международный агропромышленный молочный форум, где обсуждались приоритетные направления развития молочной промышленности в рамках импортозамещения.

Возрастные ограничения 12+

О медиарейтинге

Медиарейтинг рассчитывается с июня 2018 года и основан на МедиаИндексе "Медиалогии". Рейтинг является совместным проектом Национальной премии в области импортозамещения "Приоритет" и исследовательской компании "Медиалогия". Рейтинг рассчитывается ежемесячно.

При его расчете учитываются упоминания регионов и компаний РФ в контексте импортозамещения. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 49 тысяч источников, в том числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства,

Интернет-СМИ.

О премии "Приоритет"

Национальная премия в области импортозамещения и трансфера технологий "Приоритет" Прошла в пятый раз в Москве и на сегодняшний день является самой престижной наградой в сфере импортозамещения в Российской Федерации. За пять лет своего существования премия

стала знаковым событием в жизни компаний, выпускающих импортозамещающую продукцию. В числе партнеров премии и в составе Оргкомитета - ведущие федеральные структуры: Минпромторг России, Минсельхоз России, Минкомсвязь России, Минэнерго России, ФТС России,

Государственная Дума РФ, РСПП, ТПП РФ, а также отраслевые ассоциации. Оператор премии: КГ "Деловая Лига". Официальный партнер – ПАО, "ГМК "Норильский никель", АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина", ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Генеральный информационный партнер – ТАСС.

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