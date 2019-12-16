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В Дохе состоялась совместная сессия ПМЭФ и Doha Forum

Участники обсудили направления совместной работы России и Катара в сфере поддержки инновационных компаний
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© Росконгресс

МОСКВА, 16 декабря. На полях Дохийского форума в столице Катара 14 декабря состоялась совместная панельная сессия ПМЭФ и Doha Forum "Развитие сектора высоких технологий в России: перспективы венчурных инвестиций". Сессия прошла при поддержке посольства Катара в России и проектного офиса Qatar Russia.

В сессии приняли участие партнер венчурного инвестиционного фонда "Кама Флоу" Денис Красненков, сооснователь и управляющий партнер Almaz Capital Александр Галицкий, глава Катарского агентства поощрения инвестиций (IPAQ) Шейх Али Аль-Валид Аль Тани, основатель и председатель совета директоров компании SENSETA Халид Мохаммад аль-Али.

Участники обсудили направления совместной работы России и Катара в сфере поддержки инновационных компаний. В рамках сессии была анонсирована инициатива создания венчурного фонда для инвестирования в бизнес-приоритетные инновационные компании при поддержке фонда Росконгресс. Фонд Росконгресс, как социально ориентированный нефинансовый институт развития, уделяет большое внимание направлению инноваций в своей экосистеме. Создание венчурного фонда будет способствовать выходу инновационных российских стартапов на международный рынок, реализации потенциала России в научно-технической сфере и глобальному распространению российских технологий.

"В современном мире ни у одной страны нет исключительного преимущества как на создание, так и на потребление инноваций. Разработка технологий и их потребление носят глобальный характер – идея, возникшая в одной точке планеты, трансформируется, разрабатывается и применяется по всему миру. Катар является ярким примером того, как государство способствует развитию технологий, поддерживая высокотехнологичные компании как с помощью инвестиций в их развитие, так и в информационную поддержку и продвижение на международный рынок", – отметил Александр Галицкий, сооснователь и управляющий партнер Almaz Capital.

В этот же день фонд Росконгресс и Катарское агентство поощрения инвестиций подписали соглашение о создании совместной рабочей группы по координации деятельности в области инвестиций и деловых проектов. Подписание состоялось при поддержке посольства Катара в Москве и проектного офиса Qatar Russia. Подписи под документом поставили директор, председатель правления фонда Росконгресс Александр Стуглев и глава Катарского агентства поощрения инвестиций Шейх Али Аль-Валид Аль Тани.

Целью создания рабочей группы станет поиск и обмен инвестиционными возможностями и проектами, а также привлечение инвесторов и партнеров к поддержке и продвижению проектов в приоритетных направлениях, таких как банковский и страховой сектор, инфраструктура, энергетика, спорт и туризм.

 "Создание рабочей группы позволит обмениваться информацией по перспективным инвестиционным проектам двух стран, аналитической, статистической и правовой информацией, оказывать взаимную поддержку по выходу компаний на российские и катарские рынки. Надеемся, что совместная работа будет способствовать наполнению корзины проектов и росту торгово-экономического сотрудничества и взаимного инвестирования между нашими странами", – прокомментировал Александр Стуглев.

Глава Катарского агентства поощрения инвестиций Его Превосходительство шейх Али Аль-Валид аль Тани заявил: "Мы, безусловно, рады подписанию Соглашения о сотрудничестве с фондом Росконгресс на полях 19-го Дохийского форума. С момента учреждения Катарского агентства поощрения инвестиций в июле нами были предприняты значительные усилия, чтобы продемонстрировать привлекательность Катара для прямых иностранных инвестиций, и это соглашение – важнейший шаг в этом направлении. Кроме того, Катар и Россия поддерживают тесные двусторонние связи на протяжении уже более 30 лет, и данное соглашение о сотрудничестве будет способствовать активизации совместной работы по реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов".

Его Превосходительство Фахад бин Мохамед Аль-Аттия, срезвычайный и полномочный посол Государства Катар в Российской Федерации, прокомментировал: "В 2020 году Катар примет участие в ведущем российском деловом событии – Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в статусе страны-гостя по приглашению президента Владимира Путина. Подписание соглашения о сотрудничестве между IPAQ и фондом Росконгресс является важным этапом реализации двустороннего сотрудничества в рамках подготовки ПМЭФ-2020, который, я надеюсь, приведет к укреплению двусторонних связей на всех уровнях".

В 2020 году Катар примет участие в ПМЭФ в почетном статусе страны-гостя. Этот статус подразумевает участие в форуме официальной делегации на самом высоком уровне, представительной бизнес-делегации и интенсивный бизнес-диалог.

Возрастная категория 6+

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Россия
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