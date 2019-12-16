Алексей Казанцев выиграл два "золота" на XIX Зимних Сурдлимпийских играх

ТАСС, 16 декабря. Две золотые медали завоевал на XIX Зимних Сурдлимпийских играх уральский сноубордист Алексей Казанцев, причем первую – в день своего 16-летия. Об этом рассказали в понедельник в компании "ФОРЭС", которая помогла приобрести двукратному чемпиону спортивную экипировку для этих соревнований.

"Чемпионом Алексей стал в параллельном "просто" слаломе и параллельном слаломе-гиганте", - рассказали в пресс-службе компании. С "ФОРЭС" Алексея связывают сразу два поколения трудовой династии Павлениных, представители которой трудятся в Асбестовском отделении компании в Свердловской области. "Их внук и племянник с родителями живет в Екатеринбурге, где учится в школе для слабослышащих детей" – добавили в компании.

"На сноуборд сегодняшний девятиклассник, а тогда шестилетний ребенок, впервые встал в екатеринбургском районе Уктус, с легкой руки отца. Здесь и тренируется теперь, участвуя в соревнованиях различного уровня", - рассказали в пресс-службе. По словам тети Алексея, старшего инспектора Асбестовского отделения ООО "ФОРЭС" по кадрам Анны Коченгиной, вместе с ним в состязаниях участвовали 16 сильнейших спортсменов из России, Италии, Бразилии, США, Китая и ряда других стран мира. "Пропуском" на Сурдлимпийские игры для них были победы на крупных национальных чемпионатах. Алексей Казанцев ранее также завоевал золото на чемпионате России, который проходил в Миассе Челябинской области. А две нынешние медали стали подарком не только ему, но и родителям, которые с двумя бабушками сейчас сопровождают его.

"Когда он видит на соревнованиях родных, у него горят глаза, – говорит Анна Коченгина. – Поэтому родные всегда рядом". Спортивные успехи не мешают Алексею хорошо учиться. Об учебе он не забывает даже сейчас, находясь в Италии. На соревнования юноша отправился с домашними заданиями, которые сдаст после возвращения домой.

О Сурдлимпиаде

XIX Зимние Сурдлимпийские игры проходят в четырех итальянских регионах: Мадезимо, Кьявенна, Сондрио и Санта-Катерина-Вальфурва, у подножия Бернинских Альп, в долине Вальтеллина, которая расположена рядом с границей Швейцарии. В Играх представлены шесть видов спорта: лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, керлинг, хоккей с шайбой и новый вид – шахматы. Игры открылись 12 декабря и продлятся до 21 декабря. Всего разыгрывается 35 комплектов наград.

О компании "ФОРЭС"

Компания "ФОРЭС" - лидер производства пропантов (керамических расклинивателей нефтяных скважин – прим. ТАСС) в России, занимает 60% отечественного рынка этих изделий. Пропанты более 15 лет успешно применяются на месторождениях нефтегазодобывающих компаний России и Казахстана. В компании внедрена система менеджмента качества по версии международного стандарта ISO 9001. Каждое предприятие "ФОРЭСа" оснащено современными пылегазоуловительными установками, которые обеспечивают экологическую безопасность – выполнение природоохранных норм на границах санитарно-защитных зон и в рабочих помещениях. Контролировать уровень экологической безопасности позволяет производственный экомониторинг, который ведет экологическая служба компании.

В четырех производственных подразделениях – Асбестовском, Сухоложском, Курьинском, Каменск-Уральском – и на трех предприятиях-партнерах в Свердловской и Курганской областях работают около 4 тыс. сотрудников. В структуре компании три консигнационных склада - в Нижневартовске, Нягани, Пыть-Яхе, а также Научный центр в Екатеринбурге.

Вместе с компаниями-партнерами с 2002 года по уникальной собственной технологии компания "ФОРЭС" выпускает пропанты – материал для технологии разрыва нефтяного пласта. Реализует полный цикл производства от подготовки сырья до поставки готовой продукции заказчикам.