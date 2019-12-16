Завершились мероприятия выездной сессии ПМЭФ-2020 в Дохе

Москва, 16 декабря /Росконгресс/ -- В столице Катара на полях Дохийского форума при поддержке Посольства Катара в России и проектного офиса QatarRussia прошли мероприятия выездной сессии Петербургского международного экономического форума.

"Проведение выездной сессии ПМЭФ в рамках Дохийского форума – это не только важный этап в подготовке предстоящего Форума в Санкт-Петербурге, где Катар примет участие в высоком статусе страны-гостя. Подобные контакты способствуют налаживанию долгосрочных связей между нашими странам, переходу двустороннего взаимодействия от встреч официальных представителей к повседневной работе субъектов экономики: бизнес-объединений, представителей региональных властей, компаний и субъектов малого бизнеса. В результате сближения двух экономик возникает настоящее партнерство между государствами. В этом и состоит наша конечная цель", – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ-2020 Антон Кобяков.

14 декабря состоялась совместная панельная сессия ПМЭФ и Doha Forum "Развитие сектора высоких технологий в России: перспективы венчурных инвестиций".

Участники сессии обсудили направления совместной работы России и Катара в сфере поддержки инновационных компаний. Также в рамках сессии была анонсирована инициатива создания венчурного фонда для инвестирования в бизнес-приоритетные инновационные компании.

В этот же день Фонд Росконгресс и Катарское агентство поощрения инвестиций (IPAQ) подписали соглашение о создании совместной рабочей группы по координации деятельности в области инвестиций и деловых проектов.

15 декабря состоялся деловой обед "Россия – Катар: реализуя потенциал сотрудничества", в ходе которого обсудили способы активизации двустороннего сотрудничества, увеличения торгового обмена, а также направления взаимного инвестирования. Во время мероприятия широко обсуждались вопросы, связанные с механизмами венчурного инвестирования.

Чрезвычайный и полномочный посол Катара в РФ Фахад Мохамед аль-Аттыйя отметил наращивание двусторонних отношений с Россией по целому ряду направлений: "Мы достигли новых высот в отношениях с Россией в таких вопросах, как экономика, политика, культура и безопасность. Вместе с моим коллегой, послом Российской Федерации в Катаре, мы продвигаем двустороннюю повестку. Мы рассматриваем Россию как перспективную экономику, нам необходимо расширять горизонты нашего партнерства. И ПМЭФ является для этого ключевой площадкой – Форум станет важнейшим мероприятием, которое ускорит и выведет на новый уровень наше экономическое и торговое взаимодействие".

В ходе встречи стороны анонсировали совместные планы по организации визита российской бизнес-делегации в Катар в феврале – марте 2020 года. Визит состоится по приглашению министра финансов Катара Али Шарифа аль-Эмади. В делегацию войдут представители малого и среднего бизнеса, которые смогут познакомиться с деловыми возможностями Катара.

"Мы увидели большой интерес Катара к развитию совместных проектов с Россией в области технологического бизнеса, исследований, сельского хозяйства, телекоммуникаций. Росконгресс готов предоставить платформу для выбора проектов в рамках своей экосистемы, и мы планируем подготовить пул таких проектов для представления в рамках Петербургского международного экономического форума", – сказал председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Координировать работу по отбору и последующему предложению проектов для рассмотрения катарской стороной будет Фонд содействия развитию инвестиций "РК-Инвестиции" – инвестиционное подразделение Фонда Росконгресс, созданное для построения системной и постоянной работы по сопровождению деловых и бизнес- запросов от партнеров и клиентов Фонда. Приоритетными для фонда станут проекты в области недвижимости, сельского хозяйства, телекоммуникаций, финансовых инвестиций, в том числе венчурное финансирование.

Также на полях Форума состоялся ряд встреч представителей Фонда Росконгресс с представителями бизнес-объединений и государственных учреждений Катара: главным исполнительным директором Агентства по поощрению инвестиций (IPAQ) Катара шейхом Али аль-Валидом аль-Тани, главным исполнительным директором Суверенного фонда Катара (QIA) Мансуром бен Ибрагимом аль-Махмудом, министром финансов Катара Али Шарифом аль-Эмади, министром торговли и промышленности Катара Али Ахмедом аль-Кувари, представителями Ассоциации бизнесменов и торгово-промышленной палаты Катара.

В ходе встреч обсуждались вопросы подготовки участия Катара в предстоящем в 2020 году Петербургском международном экономическом форуме, а также возможности инвестиционного сотрудничества, организации совместных мероприятий и активизации взаимных визитов представителей деловых кругов двух стран.

Также при поддержке Агентства по поощрению инвестиций Катара (IPAQ) и инвестиционного подразделения Фонда Росконгресс – Фонда РК-Инвестиции – состоялся ряд встреч российских компаний с представителями катарских деловых кругов, в ходе которых обсуждалось сотрудничество по привлечению инвестиций с целью реализации российских проектов.

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